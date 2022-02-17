Üye Girişi
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 263'E ÇIKTI - Son Dakika

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 263'E ÇIKTI

17.02.2022 15:16

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 899 gündür evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı yeni 2 katılımla 263'e yükseldi.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 899 gündür evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı yeni 2 katılımla 263'e yükseldi.

Terör örgütü PKK'nın çocuklarını dağa kaçırdığını söyleyen aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır İl HDP Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 899 gündür sürdürülen nöbette; şu ana kadar 34 aile çocuklarına kavuştu. 2 ailenin daha katılımı ile evlat nöbetindeki aile sayısı, 263'e çıktı.

'ARTIK GÜCÜMÜZ KALMADI'

2010 yılında kaçırılan oğlu Mahmut (18) için nöbete katılan Bedriye Uslu, "Gel oğlum, artık gücümüz kalmadı. Halimizi görmüyor musun? Perişan olduk. Yeter, gel. Burayı televizyonda gördüm. Ben de gelmek istedim. HDP, çocuğumu gönderdi. Lise son sınıfa gidiyordu. 'Okula gidiyorum' diye evden çıktı evden, gidiş o gidiş. Dersler çok iyiydi. Gidişinin 6'ncı senesinde bir kere telefon açtı. 'İnşallah döneceğim'" dedi.

'HASRETİNİ ÇOK ÇEKTİK'

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 2010'da kaçırılan oğlu Çetin (12) için evlat nöbetine gelen Ashat Akın "Dağa götürdüler. Her yerde aradım, bulamadım. Çocuğumu sattılar. Ben de buraya geldim. Çocuğum beni görüp, duyuyorsa gelsin. Devletimize teslim olsun. Bunu istiyoruz. Oğlumu, HDP'den istiyorum. Çünkü çocuğumu onlar dağa kaçırdı. Götürüp, PKK'ya verdiler. Çocuğumu 12 yıldır göremedim. Evladım, gelene kadar buradayım. Oğluma sesleniyorum, gelsin. Beni görüyorsa gelsin. Onun hasretini çok çektik. O gelene kadar burada bekleyeceğim" diye konuştu. (DHA)

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 263'E ÇIKTI
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 263'E ÇIKTI
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 263'E ÇIKTI

YORUMLAR
500

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 263'E ÇIKTI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:16 Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek tutuklandı!
15:13 Aldatıldığı söylenen Makbule Nisa ile pozunu paylaştı!
15:03 Yan masadaki aşk acısı çeken delikanlıya "takma kafana" dedi! Bıçağı kalbine yedi!
15:02 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Cana ve Sedat'ı birlikte gören Nalan ne yapacak?
14:54 Süper Lig yayın ihalesinde verilen en yüksek teklif ortaya çıktı!
14:53 Fenerbahçe'de Miguel Crespo ile yollar ayrılacak! İki dev kulüp peşinde
14:51 CHP Lideri'nin "Karşıma çık" davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı ne oldu: Seni 10 seçimde sandığa gömdük!
14:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili belediyelere "indirim" talimatı: İndirimli su faturaları geliyor!
14:48 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Sıla Şentürk cinayeti tepkisi: Hepimizin yüreği yandı, bu cinayetin yakın takipçisi olacağım
12:04 Hiç suçu yokken 12 yıl hapse mahkum edildi, 8 yıl sonra gerçek anlaşıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 15:22:28. #1.12#
SON DAKİKA: EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 263'E ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement