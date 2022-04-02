EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI, 280 OLDU - Son Dakika
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EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI, 280 OLDU

02.04.2022 13:33

DİYARBAKIR'da, çocukları için 943 gündür HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2015'te 15 yaşındayken kaçırılan kardeşi Mazlum için gelen Aytekin Alp ile 280'e yükseldi.

DİYARBAKIR'da, çocukları için 943 gündür HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2015'te 15 yaşındayken kaçırılan kardeşi Mazlum için gelen Aytekin Alp ile 280'e yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 943 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2015 yılında 15 yaşındayken kaçırılan kardeşi Mazlum için gelen Aytekin Alp ile 280'e yükseldi.

Evlat nöbetindeki anne ve babalar tarafından karşılanan Alp, "Kardeşimi istiyorum. Kardeşim HDP yoluyla dağa kaçırıldı. Buradaki ailelerin çocuklarının döndüğünü gördük. Kardeşimin de kısa süre içerisinde döneceğini düşünüyorum. Beni duyuyorsa eğer ailesine geri dönsün. Ailemiz perişan halde. Gittiği günden beri bir umutla onu bekliyoruz. Peşinden koştuk ama maalesef iletişim kuramadık. İletişim kurabilseydik eğer dönmesi için ikna ederdik. Kardeşim gelene kadar buradan ayrılmayacağım" dedi.

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI, 280 OLDU
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI, 280 OLDU
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI, 280 OLDU
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI, 280 OLDU

YORUMLAR
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HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı, aile sayısı 280 oldu HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı, aile sayısı 280 oldu Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan aile sayısı 279'a yükseldi Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan aile sayısı 279'a yükseldi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI, 280 OLDU - Son Dakika


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