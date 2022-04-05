EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 281 OLDU - Son Dakika
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EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 281 OLDU

05.04.2022 13:10

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 946 gündür evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, Şırnak'ta 7 yıl önce 18 yaşındayken kaçırılan oğlu İdris için gelen Buti Örüç ile 281'e yükseldi.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 946 gündür evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, Şırnak'ta 7 yıl önce 18 yaşındayken kaçırılan oğlu İdris için gelen Buti Örüç ile 281'e yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 946 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, Şırnak'ın İdil ilçesinde 2015 yılında 18 yaşındayken kaçırılan oğlu İdris için gelen Buti Örüç ile 281'e yükseldi. Evlat nöbetindeki anne ve babaların karşıladığı Örüç, oğluna teslim olması yönünde çağrıda bulunarak, "Bu anne ve babaları televizyondan gördüm. Geldim, onlara katıldım. Çocuğumu geri getirmek için buradayım. Gel, oğlum devletine teslim ol. Devletimiz şefkatlidir, korkma. 2015'te evden çıktı. Amcasına gideceğini söyledi, bir daha dönmedi. Dağa götürmüşler. Oğlum gelene kadar buradan ayrılmayacağım" dedi.

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 281 OLDU
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 281 OLDU
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 281 OLDU

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Diyarbakır, Şırnak, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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