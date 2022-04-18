EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI, 284 OLDU - Son Dakika
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EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI, 284 OLDU

18.04.2022 13:56

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 959 gündür evlat nöbeti tutan aile sayısı, 9 yıl önce 17 yaşındayken dağa götürülen oğlu Şahin için gelen Fatma Çetin ile birlikte 284'e yükseldi.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 959 gündür evlat nöbeti tutan aile sayısı, 9 yıl önce 17 yaşındayken dağa götürülen oğlu Şahin için gelen Fatma Çetin ile birlikte 284'e yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 959 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, Hakkari'de 2013'te kaçırılan Şahin Çetin için gelen Fatma Çetin ile 284'e çıktı. Evlat nöbeti tutan aileler tarafından karşılanan Çetin, Kürtçe yaptığı konuşmada, "Oğlum bir an önce askere veya polise teslim olsun. Buraya geldim eyleme katıldım. 9 yıldır göremediğim çocuğum için buraya geldim" dedi.(DHA)

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI, 284 OLDU
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI, 284 OLDU
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI, 284 OLDU
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI, 284 OLDU
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI, 284 OLDU

YORUMLAR
500
HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı, aile sayısı 283 oldu HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı, aile sayısı 283 oldu EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI, 283 OLDU EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI, 283 OLDU

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI, 284 OLDU - Son Dakika


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