EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 285 OLDU - Son Dakika
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EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 285 OLDU

19.04.2022 14:20

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 960 gündür evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 3 yıl önce 26 yaşında dağa kaçırılan oğulları Vedat için gelen Fahriye ve Nusret Bingöl çifti ile 285'e yükseldi.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 960 gündür evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 3 yıl önce 26 yaşında dağa kaçırılan oğulları Vedat için gelen Fahriye ve Nusret Bingöl çifti ile 285'e yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 960 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, Diyarbakır'da 2019 yılında kaçırılan oğulları Vedat Bingöl için gelen Fahriye ve Nusret Bingöl çifti ile 285'e yükseldi. Çift, evlat nöbeti tutan aileler tarafından karşılandı.

Nusret Bingöl, son 2-3 gündür internette oğlunun öldüğüne dair paylaşımlar gördüğünü belirterek, "Ben muhtar olduğum için bilerek bunu yapmışlar. Eğer HDP kendine güveniyorsa milletvekilleri çocuklarını oraya göndersin. Ne gerekiyorsa onlar yapsın. Biz fakiriz, biz mağduruz. Bizim çoluk çocuklarımızı göndermesinler. Çocuklarımız ölmesin. Oğlumun haberi geldi, 'Ölmüş' dediler. Ölmüş, ölmemiş; hiçbir haberim yok. Eğer ölmüş ise bana cenazeyi göndersinler. Benim oğlumun cenazesi gelene kadar ben burada olacağım? dedi. (DHA)

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 285 OLDU
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 285 OLDU
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 285 OLDU
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 285 OLDU
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 285 OLDU
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 285 OLDU

YORUMLAR
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EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI, 284 OLDU EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI, 284 OLDU HDP önündeki ailelerin evlat nöbetine 284'ncü aile katıldı HDP önündeki ailelerin evlat nöbetine 284'ncü aile katıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 285 OLDU - Son Dakika


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