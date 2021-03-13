DİYARBAKIR Evlat nöbetindeki aileler, Bakan Soylu'ya başsağlığı dileklerini illeti - Son Dakika

Evlat nöbetindeki aileler, Bakan Soylu'ya başsağlığı dileklerini illeti

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonla görüşerek, annesi Servet Soylu için başsağlığı dileklerini iletti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi 75 yaşındaki Servet Soylu, bugün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetinde bulunan aileler, Bakan Soylu ile telefonla görüşerek, başsağlığı dileklerini iletti. Bakan Soylu ile kaldıkları otelde cep telefonuyla görüşen aileler, acısını paylaştıklarını söyledi.