Evlat nöbetindeki aileler bayramda da evlatlarının yolunu gözlüyor - Son Dakika

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 692'inci gününde de ilk günkü kararlılıkla sürerken, aileler Kurban Bayramı'nı buruk ve hüzünlü geçiriyor. Evlat nöbetindeki anne Hatice Ay, 12 bayramdır evladından ayrı olduğunu belirtti.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 692'inci gününe girdi. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerini sürdüren annelerden Hatice Ay, 7 yıl önce 16 yaşındayken zorla dağa kaçırılan oğlu Muhammed Canbey için nöbette olduğunu ve evladından haber alamadığını belirterek, oğluna teslim olması çağrısında bulundu.

"BEN OĞLUMU HDP'DEN İSTİYORUM"

Oğlunun hasta olduğunu, sürekli gözetim altında tutulması gerektiğini kaydeden Ay, "6-7 yıldır çocuğumdan haber alamıyorum. Ben oğlumu HDP'den istiyorum. Onu almadan buradan gitmeyeceğim. 12 bayramdır bayramı kutlayamıyoruz. Oğlum beni görüyor ve izliyorsa ona çağrım; Muhammed oğlum eve dön. Seni merak ediyoruz. Oğlum gel adalete teslim ol" diye konuştu.

(Sedat Irmak/İHA)