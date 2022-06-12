Evlat nöbetindeki aileler bin 14 gündür çocuklarına dönmeleri için sesleniyor - Son Dakika
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Evlat nöbetindeki aileler bin 14 gündür çocuklarına dönmeleri için sesleniyor

12.06.2022 13:49
Evlat nöbetindeki aileler bin 14 gündür çocuklarına dönmeleri için sesleniyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 14 gündür sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 14 gündür sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi bin 14'üncü gününde de devam ediyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013'te dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için eyleme devam eden anne Esmer Koç, 9 senedir kızının HDP ve PKK tarafından kaçırılarak dağa götürüldüğünü söyledi. Koç, "Kızım hastadır. Kızım için buraya geldim. Evladımı istiyorum. Artık yeter. Yazıktır, günahtır. Evlatlarımızı mağaraya mahkum etmişler. Kızımın ölmesini ve öldürmesini istemiyorum. Kızımı sağ salim istiyorum" dedi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evlat nöbetindeki aileler bin 14 gündür çocuklarına dönmeleri için sesleniyor - Son Dakika

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