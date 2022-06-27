Evlat nöbetindeki aileler bin 29 gündür çocuklarının yolunu gözlüyor - Son Dakika
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Evlat nöbetindeki aileler bin 29 gündür çocuklarının yolunu gözlüyor

27.06.2022 15:03

Evlat nöbetindeki aileler bin 29 gündür çocuklarının yolunu gözlüyorDİYARBAKIR Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti bin 29'ncü gününde devam ediyor.

Evlat nöbetindeki aileler bin 29 gündür çocuklarının yolunu gözlüyor

DİYARBAKIR Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti bin 29'ncü gününde devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi bin 29. gününde. 8 yıl önce 23 yaşındayken kızı Hatun Çiçek'in dağa kaçırıldığını ileri sürerek oturma eylemine katılan Nihan Çiçek (57), kızının hasretiyle yandığını söyledi. Bir an önce kızına kavuşmak istediğini ifade eden anne Çiçek, "Kızımızı HDP'den istiyoruz, HDP kızlarımızı çaldı. Utansaydılar kız çocuklarını dağa kaldırmazlardı. Kızımı kapı komşum kandırdı. 4 defa yaralı olduğu zaman aradı, konuştum. Kaç gel dedim, işaret yaparak arkasında olduklarını sesinin onlara giderse öldüreceklerini söyledi. Beni görüyorsa onu çok özlemişim, kızım gelsin beni görüyorsa kaçıp teslim olsun. Sen gelmeyene kadar buradan kalkmayacağım" dedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evlat nöbetindeki aileler bin 29 gündür çocuklarının yolunu gözlüyor - Son Dakika

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