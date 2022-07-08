EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER, 6'NCI BAYRAMLARINI DA BURUK KARŞILADI - Son Dakika
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EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER, 6'NCI BAYRAMLARINI DA BURUK KARŞILADI

08.07.2022 13:56

DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 2019'da başladıkları evlat nöbetindeki 6'ncı bayramlarına da buruk girdi.

DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 2019'da başladıkları evlat nöbetindeki 6'ncı bayramlarına da buruk girdi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 303 ailenin dönüşümlü olarak sürdürdüğü nöbette, 1040'ıncı güne girildi. Bugüne kadar 37 aile, çocuklarına kavuştu. Aileler, evlat nöbetindeki 6'ncı bayramlarına da buruk şekilde giriyor. 2015'te 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Ramazan için evlat nöbetini sürdüren Mevlude Üçdağ, "Ben 6'ncı bayramımı HDP il binası önündeki çadırda geçiriyorum. HDP bu yıl da anne ve babaları mağdur etti. Ben 8 yıldır 16 bayramı sensiz geçiriyorum oğlum. Sensiz bayram zindandır. Ben bu çadırda senin cansız fotoğrafını görünce dünya başıma yıkılıyor. Sensiz dayanamıyorum. HDP ve PKK senin hayallerini bitirdi, yerle bir etti. Kimsenin hakkı yoktur bize bu acıyı çektirmeye. Evlat acısı nedir onlar bilmiyor" dedi.

'TESLİM OLUN'

2015'de 13 yaşında kaçırılan oğlu Mehmet için evlat nöbetini sürdüren Nihat Aydın da, oğluna ve diğer çocuklara teslim olmaları yönünde çağrı yaptı. Aydın, "6 bayramdır bu HDP il binası önünde evlatlarımızı bekliyoruz ama maalesef bu zalimler bize evlatlarımızı göstermiyorlar. Ben de her baba gibi evladıma bir elbise, bir ayakkabı almak isterdim. Çocuğum ölmüş olsaydı mezarına giderdim veya cezaevinde olsaydı ziyaretine giderdim. Yine kendisine bir şeyler alabilirdim ama bu adamlar bize bayramı da zehir ettiler. Allah'ın izniyle devletimiz bunun hesabını sizden soracaktır. Benim torunum daha 5 yaşında. Dede bana bir şey alma amcam gelmemiş diyor. İnsan konuşamıyor, insan bir şey diyemiyor. Daha neyi anlatalım, neyi söyleyelim? Bugün sizin çocuklarınız Avrupa'da keyif çatarken bizim çocuklarımız mağaralarda, dağlarda ölüme terk edilmiş. Allah kabul eder mi? Eğer beni duyuyorsanız gelin, bakın bugün bayram değil çadırda yas var sanki. O yüzden kimin çocuğu olursa olsun hepiniz bizim evlatlarımızsınız. Gelin, teslim olun" diye konuştu. (DHA)

Selim KAYA-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,(DHA)-

YORUMLAR
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17 bayramdır evladından uzak olan anne çocuğunun kokusuna hasret 17 bayramdır evladından uzak olan anne çocuğunun kokusuna hasret
Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER, 6'NCI BAYRAMLARINI DA BURUK KARŞILADI - Son Dakika

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