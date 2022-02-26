EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP binası önünde 908 gündür oturma eyleminde olan aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü, üzerinde fotoğrafının bulunduğu pasta ile kutladı. Aileler, telefonla görüştükleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yaşını tebrik etti.

PKK tarafından kaçırılan oğlu Mehmet için HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın oğluna kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Akar'ın çağrısıyla çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 908 gündür süren eylemde Hacire Akar ile birlikte 35 aile, çocuklarına kavuştu, 265 ailenin ise evlat nöbeti sürüyor.

Evlat nöbetindeki aileler, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. PKK tarafından kaçırılan oğlu Mustafa'ya geçen yıl 29 Temmuz'da kavuşan ancak eylem yapan ailelere destek olmaya devam eden Ayşegül Biçer, aileler adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Biçer, "Koşuşturma içindeyiz, evlatlarımızı kurtarma peşindeyiz. İyi ki doğdunuz ve varsınız. Annenizi rahmetle minnetle anıyoruz ki sizin gibi bir evladı bize cumhurbaşkanı olarak bıraktı. Türkiye, emin ellerde bir kere daha gördük ve görüyoruz. Rabb'im size uzun ömürler versin. Diyarbakır annelerinin umudu, mazlumların ve mağdurların umudu oldunuz. 2023'te güçlü adımlarla bir daha ilerlemek için iyi ki varsınız ve doğum gününüz kutlu olsun" dedi.

Sakarya'da 7 yıl önce üniversite 4'üncü sınıfta okurken, 23 yaşında HDP'liler tarafından dağa kaçırılan oğlu Yavuz için eşi Nihat ile evlat nöbetine devam eden Sevgi Çağmar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe olarak "Allah, uzun ömürler versin başkanım. Allah, seni bizim başımızdan eksik etmesin" deyip, doğum gününü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise eylemini sürdüren ailelere selamlarını ileterek, "Dualarını eksik etmesinler inşallah. Hayırlısıyla inşallah bütün beklentilerimize kavuşuruz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan, üzerinde fotoğrafının bulunduğu pasta, Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderildi. (DHA)