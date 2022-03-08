Evlat nöbetindeki aileler direniyor, sayıları her gün artıyor - Son Dakika
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Evlat nöbetindeki aileler direniyor, sayıları her gün artıyor

08.03.2022 23:50

Evlat nöbetindeki aileler direniyor, sayıları her gün artıyor Ailelerin cesaretini gören PKK mağduru bir anne daha nöbete dahil oldu Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin evlat nöbeti...

Evlat nöbetindeki aileler direniyor, sayıları her gün artıyor

Ailelerin cesaretini gören PKK mağduru bir anne daha nöbete dahil oldu

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin evlat nöbeti 918'inci gününde sürerken, 267. aile HDP il binası önüne gelerek eyleme katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 918. gününde de devam ediyor. 267'inci aile olan anne Fatma ve baba Ramazan Tekin oğulları Uğur'un 2015 yılında 15 yaşındayken evden okula gittiğini ve dağa kaçırıldığını iddia ederek, evlat nöbetine dahil oldu.

"Okula gidiyorum diyerek evden çıktı bir daha kendisinden haber alamadık"

Oğlunun çalışmadığını okula gittiğini aktaran anne Fatma Tekin, "Oğlum 2015 yılından şimdiye kadar yaklaşık 7 yıldır kayıptır. O kadar aramamıza rağmen haber alamadık ondan, çalışmıyordu okul okuyordu. Okula gidiyorum diyerek evden çıktı bir daha kendisinden 7 yıldır haber alamadık. Eylemimde kararlıyım, anneleri televizyon kanallarında gördüm içime bir umut doğdu ve 35 çocuğun teslim olduğunu da duyunca bende geldim" dedi.

"Oğlumu almadan da gitmiyorum, buradayım"

Oğluna çağrıda bulunan anne Tekin, "Oğlumdan 7 yıldır haber yok. Ben ve babası onu çok merak ediyoruz. Gelsin teslim olsun ve oğlumu almadan da gitmiyorum, buradayım" diye konuştu.

Evlat nöbetindeki aileler direniyor, sayıları her gün artıyor
Evlat nöbetindeki aileler direniyor, sayıları her gün artıyor
Evlat nöbetindeki aileler direniyor, sayıları her gün artıyor

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KADINLAR GÜNÜ'NDE PKK'NIN KAÇIRDIĞI OĞLU İÇİN EVLAT NÖBETİNE KATILDI KADINLAR GÜNÜ'NDE PKK'NIN KAÇIRDIĞI OĞLU İÇİN EVLAT NÖBETİNE KATILDI Evlat nöbetindeki aileler direniyor, sayıları her gün artıyor Evlat nöbetindeki aileler direniyor, sayıları her gün artıyor

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlat nöbetindeki aileler direniyor, sayıları her gün artıyor - Son Dakika


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