Evlat nöbetindeki aileler 'Dünya Kız Çocukları Günü'nde çocuklarını istedi

DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı için HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren aileler, '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde evlatlarından uzak olmanın üzüntüsünü yaşıyor. Bin 135 gündür süren ve 315 ailenin dönüşümlü olarak sürdürdüğü eylemde 15 yaşında kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın, "Kaçırılan bu 315 çocuk arasında 74'ü kız çocuğudur. Bunlar arasında henüz 18 yaşına girmemiş kız çocukları var " dedi.

Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocukları için aileler, 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetine başladı. 315 ailenin dönüşümlü olarak sürdürdüğü nöbette, bin 135'inci güne girildi. Bugüne kadar 38 aile, çocuklarına kavuştu. Aileler '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü' nedeniyle basın açıklaması yaparak, HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi. 9 yıl önce 23 yaşındayken Hakkari'den kaçırılan kızı Zahide için evlat nöbetini sürdüren anne Zebude Öner, "Benim kızım 23 yaşında gitti. 9 senedir kayıp ve ben hala haber alamamışım. Ben PKK'dan kızımı istiyorum. Benim kızımı göndersinler. Bütün kızlarımızı göndersinler. Neden kızlarımızı tutmuşlar dağda? Neden göndermiyorlar? Ben kızımı istiyorum. Kızım çalışıyordu, kendisine çeyiz hazırlıyordu" diye konuştu.