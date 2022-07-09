Gözü yaşlı aileler bayramda da evlat nöbetinde - Son Dakika
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Gözü yaşlı aileler bayramda da evlat nöbetinde

09.07.2022 10:53

Gözü yaşlı aileler bayramda da evlat nöbetinde Evlat nöbetindeki aileler gözyaşları arasında çocuklarının bayramını kutladı Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin...

Gözü yaşlı aileler bayramda da evlat nöbetinde

Evlat nöbetindeki aileler gözyaşları arasında çocuklarının bayramını kutladı

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 40'ncı gününe girdi. Aileler, gözyaşları arasında evlatlarına çağrıda bulunarak bayramlarını kutladı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 40'ncı gününe girdi. Buruk bayram geçiren aileler, evlatlarına gözyaşları arasında çağrıda bulunarak bayramlarını kutladı.

Evlat nöbetinde olan baba Celal Begdaş, tam yedi bayramdır evladından uzak olduğunu söyledi. Konuşacak kelime bulamadıklarını aktaran Begdaş, "HDP'lilerin hepsi içeridedir. Hepsi keyiflerinde. Bizim çocukları orada, bizi de burada perişan etmişler. Allah-, hakkımızı onlara bırakmasın. Kim bu çocuklara sebep olmuşsa Allah, aynısını onların başına getirsin. Buradan bütün Müslüman aleminin bayramını kutluyorum. HDP'nin ki kutlu olmasın. Hiçbir zaman da helal etmeyeceğim. Benim oğlumu HDP götürdü. Bütün çocukların bayramı kutlu olsun; ama gelsinler. Halimize baksınlar, bayram yapamıyoruz. Biz, bitmişiz, gelsinler. Bu hasret bitsin, yeter artık. Ne diye oraya gitmişler? Ne amaçla gitmişler? Ben Kürdüm, Kürtlüğümü hiçbir zaman inkar etmemişim" dedi.

2010 yılında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK yandaşları tarafından 13 yaşındayken kaçırılan oğlu Emrah için İstanbul'dan eyleme gelen anne Aynur Panay, oğlunu özlediğini, 10 bayramdır perişan olduğunu ifade etti. Hem de evde, hem de burada sıkıntı çektiğini aktaran Panay, "HDP'den oğlumu istiyorum. HDP oğlumu götürüp PKK'ya vermiş. Allah rızası için bana çocuğumu göndersinler. Allah korkusu sizde yok mu? Çocuğumu gönderin" diye konuştu.

YORUMLAR
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Muş'ta evlat nöbetindeki anneler bir bayrama daha gözü yaşlı giriyorBayramı evlat hasretiyle karşılayan annelerin kelimeleri boğazlarında... Muş'ta evlat nöbetindeki anneler bir bayrama daha gözü yaşlı giriyorBayramı evlat hasretiyle karşılayan annelerin kelimeleri boğazlarında... EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER, 6'NCI BAYRAMLARINI DA BURUK KARŞILADI EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER, 6'NCI BAYRAMLARINI DA BURUK KARŞILADI
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Gözü yaşlı aileler bayramda da evlat nöbetinde - Son Dakika

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