Evlat nöbetindeki aileler HDP'nin kapatılmasını istiyor: " PKK'nın üst düzey yöneticilerinin başı ezilmedikçe bizim bu çocuklarımız gelemeyecek" - Son Dakika

Evlat nöbetindeki aileler HDP'nin kapatılmasını istiyor: " PKK'nın üst düzey yöneticilerinin başı ezilmedikçe bizim bu çocuklarımız gelemeyecek"

DİYARBAKIR Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 979'ncu gününde.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 979'ncu gününde de devam ediyor.

Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan için HDP il binası önünde bekleyişini sürdürüyor. Evlat mücadelesini sonun kadar sürdüreceklerini vurgulayan Aydın, "Burada anne ve babalar feryat ediyorlar. Sonuna kadar çocuklarımız için mücadele vereceğiz. HDP-PKK bu eylemimizden büyük bir rahatsızlık duyuyorlar. Asla buradan kalkmayacağız, çocuklarımızı getirsinler. HDP olmadan PKK'da olmaz. Biz, HDP'nin kapatılmasını istiyoruz. Evlatlarımızın geri dönmesini istiyoruz. Artık anne ve babalar ağlamasınlar. Bu anneler nereye kadar ağlayacaklar. PKK'nın üst düzey yöneticilerinin başı ezilmedikçe bizim bu çocuklarımız gelemeyecek" dedi.