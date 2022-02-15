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Evlat nöbetindeki aileler HDP'ye ateş püskürdü - Son Dakika

Evlat nöbetindeki aileler HDP'ye ateş püskürdü

15.02.2022 13:24
Evlat nöbetindeki aileler HDP'ye ateş püskürdü

Diyarbakır'da, çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 897'inci gününe girdi.

Diyarbakır'da, çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 897'inci gününe girdi. Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın, HDP'ye tepki gösterdi. Aydın, "Biz, buradan kesinlikle gitmeyeceğiz. HDP nasıl çocuklarımızı dağa kaçırmışsa öyle de getirsin" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 897'inci gününde de sürüyor.

"Çocuklarımız gelmeden gitmeyiz"

Süleyman Aydın, 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için HDP il binası önünde beklediklerini belirterek, "Bugün eylemimizin 897'inci günündeyiz ve bu arkamda gördüğünüz halkın çocuklarını çalan partinin önündeyiz. Biz buradan kesinlikle gitmeyeceğiz ve HDP nasıl çocuklarımızı dağa kaçırmış ise öylede getirsin. Çocuklarımızı getirmedikleri müddetçe asla buradan kalkmayacağız" dedi.

"İşkencenin en büyüğü PKK'da, zulmün en büyüğü HDP'de var"

Eylemlerinin 900'üncü güne girmesine sayılı günler kaldığını ifade eden Aydın, "Biz, Türkiye'nin dört bir tarafından bizlere destek verilmesini istiyoruz. Bağrı yanık tüm anne ve babalar ile çocukları terör örgütü tarafından zorla dağa kaçırılan bütün aileler, buraya gelsin. Bizlerle birlikte hep beraber bu kandilin şubesini artık kapatalım. Çocuklarımız da sesimizi duyuyorlar ise, sizi orada kandırıyorlar ve teslim olmanız durumunda işkencelere maruz kalacağını iddia ediyorlar. Kesinlikle öyle bir şey yok. İşkencenin en büyüğü PKK'da var. Zulmün en büyüğü HDP var. Oğlum, sizi orada ölüme mahkum etmişler, anne ve babalarınızı burada ölüme mahkum etmişler. Sesimizi duyuyorsanız devletimizin şefkatli kollarına teslim olun. Artık bu hasretlik bitsin" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki aileler HDP'ye ateş püskürdü
Evlat nöbetindeki aileler HDP'ye ateş püskürdü
Evlat nöbetindeki aileler HDP'ye ateş püskürdü

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlat nöbetindeki aileler HDP'ye ateş püskürdü - Son Dakika


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