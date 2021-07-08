Üye Girişi
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER İÇİN BİN 700 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİ - Son Dakika

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER İÇİN BİN 700 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİ

08.07.2021 17:02

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinden yola çıkan, bin 700 kilometre pedal çevirip Diyarbakır'a ulaşan bisiklet sporcusu Mustafa Taşyıldız, evlat nöbetindeki ailelere destek ziyaretinde bulundu.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinden yola çıkan, bin 700 kilometre pedal çevirip Diyarbakır'a ulaşan bisiklet sporcusu Mustafa Taşyıldız, evlat nöbetindeki ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar, eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 675 gündür devam eden eylem süresince Hacire Akar'ın yanı sıra 24 aile daha çocuklarına kavuştu.

11 GÜN PEDAL ÇEVİRDİ

Çocuklarının bulunmasını isteyen 232 ailenin oturma eylemi, 675'inci günde de sürüyor. Ailelere destek ziyaretleri de devam ediyor. 11 gün önce Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden yola çıkıp bin 700 kilometre pedal çevirerek Diyarbakır'a ulaşan bisiklet sporcusu Mustafa Taşyıldız, evlat nöbetinin yapıldığı HDP il binası önüne geldi, ailelere destek mesajını iletti. Taşyıldız, 'Buraya geldim, sevgili annelerimizi gördüm. 675 gündür evlat nöbeti tutuyor aileler. Terörden yıllarca çok çekmiş bir ülkenin evladı olarak buraya gelmekten çok mutlu ve gururluyum. Doğu bölgesine araçlarla gelmeye korkardım. Nemrut Dağ'ına gece 03.00'te çıktım. Hiç korkmadım, yol boyu kime yardım talebinde bulunduysam, su istedim, ayran verdiler. Yatacak yer istediysem, yatak verdiler. Bu bölgenin insanının çok kıymetli olduğunu biliyordum. Buraya geldim tekrardan gördüm. Buradaki tüm ailelere dua ediyorum, bir an önce evlatlarına kavuşsun. Bu anne hasreti bir an önce biter. Bütün insanların ziyaret etmesini istiyorum" dedi.

6 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemine devam eden Süleyman Aydın, Taşyıldız'a teşekkürlerini iletti, kendilerine destek ziyaretlerinin artması çağrısında bulundu. Aydın, "Anne ve babaların feryadını dinlemek için bisikletle buraya geldi. Bin 700 kilometre yol geldi. Biz evlat nöbeti tutan anne ve babalar çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun bu ziyaretiniz bizi sevindirdi. İnşallah başka insanlara da örnek olur. Evlat nöbeti tutan aileler olarak 3 Eylül'de herkesi buraya davet ediyoruz. Tüm Türkiye burada nöbette olsun. Gelsinler ziyarete HDP'nin iç yüzünü ortaya çıkaralım" diye konuştu.

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER İÇİN BİN 700 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİ
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER İÇİN BİN 700 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİ
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER İÇİN BİN 700 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİ
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER İÇİN BİN 700 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİ
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER İÇİN BİN 700 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİ
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER İÇİN BİN 700 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİ
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER İÇİN BİN 700 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİ
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER İÇİN BİN 700 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİ
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER İÇİN BİN 700 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİ

Diyarbakır, Tekirdağ, Bisiklet, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER İÇİN BİN 700 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddialarına Çağatay Ulusoy'dan sert yanıt: Salın bizi 00:01 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddialarına Çağatay Ulusoy'dan sert yanıt: Salın bizi Galatasaray'ın yolları ayırmak istediği Radamel Falcao, Katar'dan teklif aldı 23:34 Galatasaray'ın yolları ayırmak istediği Radamel Falcao, Katar'dan teklif aldı Mesut Özil'in Vitor Pereira sorusuna verdiği cevap, Rıdvan Dilmen'i mutlu etti 22:41 Mesut Özil'in Vitor Pereira sorusuna verdiği cevap, Rıdvan Dilmen'i mutlu etti
Adana Demirspor, David Luiz'e 2 yıllık sözleşme önerdi 22:00 Adana Demirspor, David Luiz'e 2 yıllık sözleşme önerdi Survivor'da skandal 22:00 Survivor'da skandal "hırsızlık" açıklığa kavuştu! Adaş yarışmacılar aldıkları ürünü itiraf etti Belediye başkanının yanındakiler kadını darbetti, başkan kendini 19:48 Belediye başkanının yanındakiler kadını darbetti, başkan kendini "düşmüştür" diye savundu
Şahan Gökbakar'ın 19:03 Şahan Gökbakar'ın "özel mülk" tabelasını astığı iskeleye inceleme Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu 13:25 Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu

Son Dakika Haberleri
17:55 Tokyo Olimpiyatları seyircisiz olacak! Önlem delta varyantı nedeniyle alındı
17:52 Nusret, dünyaca ünlü futbolcuları misafir etti! Mbappe'yi öptüğü anlar gündem oldu
17:50 Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıktı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif bile verilmedi
17:49 Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar
17:02 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
16:58 24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişki yaşadı
16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi
15:58 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
Yayıncı kuruluşun spikeri Roksan Kunter, canlı yayında babasının istifa haberini sundu Yayıncı kuruluşun spikeri Roksan Kunter, canlı yayında babasının istifa haberini sundu         
00:07
Üzerine benzin döküp kendini ateşe veren genç kurtarılamadı Üzerine benzin döküp kendini ateşe veren genç kurtarılamadı         
23:49
Biden'dan yeni Afganistan açıklaması! Askerlerin ayrılma tarihi 31 Ağustos'a çekildi Biden'dan yeni Afganistan açıklaması! Askerlerin ayrılma tarihi 31 Ağustos'a çekildi         
23:07
Müşteri bilgilerinin çalındığı iddialarına Akbank'tan yanıt: Kesinlikle gerçek değil Müşteri bilgilerinin çalındığı iddialarına Akbank'tan yanıt: Kesinlikle gerçek değil         
22:40
Son Dakika: 4. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi Son Dakika: 4. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi         
22:00
Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapan otomobil önce kadına sonra ağaca çarptı Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapan otomobil önce kadına sonra ağaca çarptı         
20:54
Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu         
19:27
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı         
13:59
Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu         
13:06
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti         
12:14
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, aşı yaptırmak yerine tatile gidince koronavirüse yakalandı İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, aşı yaptırmak yerine tatile gidince koronavirüse yakalandı         
12:06
Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı         
11:37
Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi         
11:30
Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar         
11:05
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek         
09:59
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2021 00:33:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER İÇİN BİN 700 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement