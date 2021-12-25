Evlat nöbetindeki aileler, İHD'den çocukları için açıklama yapmalarını istedi - Son Dakika

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 846 gündür evlat nöbeti tutan ailelerden Celil Begdaş, Hacı Göger, Mevlüde Üçdağ ve Şadin Elhaman, İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) her hafta Bağlar ilçesi Koşuyolu Parkı önünde açıklama yaptığı yere gelerek çocukları için de açıklama yapmalarını istedi.

Çok sayıda polis ekibinin önlem aldığı Koşuyolu Parkı önüne gelen aileler burada İHD'nin her hafta kayıp yakınlarıyla birlikte açıklama yaptığı yerde kendi çocuklarının terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığını belirterek, çocukları için de açıklama yapmalarını istedi. İHD üyelerinin kendilerini görmemezlikten gelerek açıklamamalarına devam etmesi üzerine tepki gösteren Celil Begdaş, "Ben buraya devlet ile gelmemişim, benim içimde çorba yanıyor ve ben evladımı istiyorum" dedi.

"Bizler içinde bir açıklama yapsınlar, ben onları alkışlarım"

Daha sonra İHD üyelerine tepkilerini gösteren aileler, 'Kahrolsun HDP ve İHD' sloganları atarak bölgeden uzaklaşırken, aileler adına açıklama yapan baba Celil Begdaş, "İHD insan haklarından bahsediyor ama ben onlara önce insan olmaları çağrısında bulunuyorum. Biz insan değil miyiz. Gelsinler bizler içinde bir açıklama yapsınlar, ben onları alkışlarım" diye konuştu.

"Bizim evlatlarımızı da isteyin"

Evlat nöbetindeki baba Hacı Göger ise "Madem insan hakları var ve insan hakları konuşuluyor bizimde evlatlarımız var. Bizim evlatlarımız için de konuşsunlar. Biz bugün kendileriyle görüşmek için geldik. Bizim evlatlarımızı da isteyin. Bu anne ile babaların yürekleri yanıyor. 7 yıldır benim evladım yok ve bu evlatlar nerede? Hangi mağara?" şeklinde konuştu.

"Kürtler için mücadele eden Cumhurbaşkanımız ve içişleri bakanımızdır"

Yapılan açıklamanın ardından aileler HDP il binası önüne geçerek burada eylemlerine devam ederken, HDP il binası önünde de aileler adına açıklamalar da bulunan Süleyman Aydın şunları söyledi:

"HDP artık bu feryadımızı duysun. HDP'den hiç mi vicdan yok ve mağdur Kürt aileleri neden görmemezlikten geliyorlar. Burada anne ve babalar HDP'den mal ve mülk istemiyor çocuklarını istiyor. HDP'ye destek veren insanlar neden bizlere destek vermiyorsunuz. 27 Aralık'ta biz burada teröre lanet yürüyüşü yapacağız. Tüm kesimleri buraya davet ediyoruz ve artık bu anne ile babaların feryadını duyun. Biz mağdur aileleriz ve HDP böyle kepenk kapatıp kaçmakla bir yere varamaz. Kürt için mücadele ediyoruz diyorsunuz Kürtleri mağdur ediyorsunuz. Kürtlerin 9 ile 10 yaşındaki çocuklarını dağa gönderiyorsunuz birde utanmadan meclise gidip 'biz Kürtler için mücadele ediyoruz' diyorsunuz. Kesinlikle HDP milletvekilleri hiçbir zaman Kürtler için mücadele vermediler. Kürtler için mücadele veren sadece cumhurbaşkanımızdır, İçişleri bakanımızdır ve devletimizdir. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin".

Yapılan açıklamanın ardından aileler eylemlerine devam ettiler. - DİYARBAKIR