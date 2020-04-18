Evlat nöbetindeki aileler kısıtlama nedeniyle iki gün ara verdi - Son Dakika

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Evlat nöbetindeki aileler kısıtlama nedeniyle iki gün ara verdi
6 saat önce
Evlat nöbetindeki aileler kısıtlama nedeniyle iki gün ara verdi Diyarbakır'da HDP il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerine 2 gün ara verdi.
Evlat nöbetindeki aileler kısıtlama nedeniyle iki gün ara verdi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da HDP il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerine 2 gün ara verdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbetine İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan ve 30 büyükşehir ile Zongul'dak illerine kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 2 gün ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 12:30 Kaynak: İHA
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