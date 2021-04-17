Evlat nöbetindeki aileler kısıtlamada da nöbetini sürdürdü - Son Dakika

Evlat nöbetindeki aileler kısıtlamada da nöbetini sürdürdü

Evlat nöbetindeki baba Lokman Çiftçi:

"HDP olduğu sürece PKK da olacaktır"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde Ramazan ayı boyunca hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile nöbetlerine kaldıkları otelde 593'üncü günde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüs tedbirleri kapsamında uzun bir aranın ardından Türkiye genelinde Ramazan ayı boyunca hafta sonları uygulanan 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelin toplantı salonunda 593'üncü gününde de sürüyor.

"Oğlumdan 9 yıldır haber alamıyorum"

Hakkari'den gelerek Diyarbakır'da 9 yıl önce 14 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu Emircan için eylemi sürdüren baba Lokman Çiftçi, evladının terör örgütü PKK ve HDP tarafından dağa kaçırıldığını, 9 yıldır kendisinden haber alamadıklarını belirtti.

"Çocuğumuz almadan buradan ayrılmayacağız"

Kısıtlamadan dolayı HDP il binası önündeki çadıra gidemediklerini fakat eylemlerini kaldıkları otelin toplantı salonunda sürdürdüklerini belirten Çiftçi, "Her ne olursa olsun yılmayacağız ve kararlıyız. Bu mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Çocuğumuz almadan buradan ayrılmayacağız" dedi.

"PKK'nın sağ kolu da HDP'dir"

Çocuğunun dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan baba Çiftçi, "HDP olduğu sürece PKK'dan olacaktır. PKK'nın sağ kolu da HDP'dir. Dünya ve herkes bunu böyle bilmesini ve görmesini istiyoruz ve bu anne ile babaların da gözyaşlarını dinmesini istiyoruz. Bu mübarek Ramazan ayında tüm insanlardan bizlere destek vermesini istiyoruz, dualarını bekliyoruz. Çocuğumuzu da buradan ayrılmayacağımızı belirtmek isterim" diye konuştu.