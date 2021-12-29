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Evlat nöbetindeki aileler PKK ve HDP'nin yakasını bırakmayarak evlatlarını istiyor - Son Dakika

Evlat nöbetindeki aileler PKK ve HDP'nin yakasını bırakmayarak evlatlarını istiyor

29.12.2021 13:42
Evlat nöbetindeki aileler PKK ve HDP'nin yakasını bırakmayarak evlatlarını istiyor

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 850'inci gününde de devam ederken, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden anne Necibe Çiftçi, "Ben evladımı istiyorum.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 850'inci gününde de devam ederken, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden anne Necibe Çiftçi, "Ben evladımı istiyorum. Bir ciğerim mezardadır, bir ciğerim dağdadır" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 850'inci gününde de sürüyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi.

"Ben evladımı istiyorum"

Oğlu Rojhat Çiftçi'nin 2015'te 17 yaşında PKK tarafından kaçırıp dağa götürdüğünü ifade eden anne Çiftçi, "2017'de de diğer oğlum Sami Çiftçi ise kardeşinin peşinden gittiği için bir gece bir grup PKK bizim evi sardı. Gelip benim oğlumu evden çıkarıp bir ahıra götürdüler. Elini kolunu bağlayarak infaz ettiler. Şimdi iki evlat acısı içimdedir. Bir oğlum mezardadır, diğer oğlum ise dağdadır. Dağda olan oğlum da mağaralarda kurtlara kuşlara yem etmişler. Ben evladımı istiyorum" dedi.

"Kardeşini devlet değil, HDP ile PKK'lılar öldürdü"

Oğlu Rojhat'a teslim olması için çağrıda bulunan acılı anne Çiftçi, "Oğlum Rojhat, Allah rızası için bak ben senin annenim ve her şeyi ben biliyorum. Oğlum Rojhat senin kardeşini devlet değil, HDP ile PKK'lılar öldürdü. Yeter artık geri dön oğlum. Sen benim için dönmeyeceksen kardeşinin hatırası ve yetimleri için geri dön" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki aileler PKK ve HDP'nin yakasını bırakmayarak evlatlarını istiyor
Evlat nöbetindeki aileler PKK ve HDP'nin yakasını bırakmayarak evlatlarını istiyor
Evlat nöbetindeki aileler PKK ve HDP'nin yakasını bırakmayarak evlatlarını istiyor

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Halkların Demokratik Partisi, Hakkari, Çiftçi, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlat nöbetindeki aileler PKK ve HDP'nin yakasını bırakmayarak evlatlarını istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evlat nöbetindeki aileler PKK ve HDP'nin yakasını bırakmayarak evlatlarını istiyor - Son Dakika
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