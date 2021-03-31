Son dakika haber: Evlat nöbetindeki aileler, zorla nöbete katıldıkları iddialarını yalanladı - Son Dakika

Son dakika haber: Evlat nöbetindeki aileler, zorla nöbete katıldıkları iddialarını yalanladı

31.03.2021 14:45
Son dakika haber: Evlat nöbetindeki aileler, zorla nöbete katıldıkları iddialarını yalanladı, System.String[]

Son dakika haberi... Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP'ye yakınlığı ile bilinen bazı basın yayın organlarında kendilerinin zorla evlat nöbetine getirildiği iddialarını yalanladı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP'ye yakınlığı ile bilinen bazı basın yayın organlarında kendilerinin zorla evlat nöbetine getirildiği iddialarını yalanladı. Aileler, kendilerinin HDP önüne zorla getirilmediğini belirterek eyleme kendi iradeleri ile katıldığını bildirdi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılması iddiasında bulunan ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbetleri 576 gündür devam ediyor. HDP'ye yakınlığı ile bilinen bazı basın yayın organlarının ailelerin zorla eyleme katılımlarının sağlandığı iddialarına sert tepki gösterdi. Ağabeyi Zahir Başal'ın zorla dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak HDP Diyarbakır il binası önünde nöbete katılan Yenal Başal, HDP il binası önündeki eyleme tehdit edilerek katılımı sağlandığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

"BİZ BURAYA KENDİ İSTEĞİMİZLE BURAYA GELİP EYLEME KATILDIK"

219 ailenin evlat nöbeti eylemine katıldığını ifade eden Başal, "HDP'ye yakınlığı ile bilinen bazı basın yayın organları, bizlere bir iftira attı. Biz bunu kabul etmiyoruz, buradayız. Bizlerin zorla ve tehdit edilerek buraya getirilmesi söz konusu değildir. Biz buraya kendi isteğimizle gelip eyleme katıldık. Hakkımızda yayınlanan yalan haberler ile ilgilide henüz bir dava açmadık ama açmayı düşünüyoruz dedi.

"İFTARA ATMASINLAR, BİZİM ÇOCUKLARIMIZI NASIL DAĞA KAÇIRMIŞLAR İSE ÖYLEDE GETİRSİNLER"

576 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde evladının yolunu gözleyen baba Süleyman Aydın ise "576 gündür biz bu vatan hainlerinin kapısındayız. Eylemimizin ilk gününden bu yana 'Devlet bunları getirdi' gibi asılsız haberler yapıyorlardı. Kesinlikle bu bir yalandır. Biz burada kendi irademizle geldik ve eylem yapmaya başladık. Bizim çocuklarımızı HDP dağa gönderdiğini söylediğimiz için bundan rahatsızlık duyuyorlar. Terör örgütü PKK'ya katılım sıfıra kadar inmiş durumdadır. Biz evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak sayımız gittikçe artıyor. Bundan HDP ve PKK rahatsızlık duyduğu için üzerimize iftira atıyorlar. Herkes kendi iradesiyle burada. HDP binayı boşaltıp kaçtı, buradan artık ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Bizim çocuklarımızı nasıl dağa kaçırmışlar ise öyle de getirsinler. Muhtarımızın ağabeyini hem zorla dağa kaçırıyorlar hem de üzerine iftira atıyorlar. Bizi tehdit eden PKK'dır ve devletimiz bizim çocuklarımızın kurtarılması için büyük bir mücadele veriyor. Devlet 24 evladımızı bu zalimlerin elinden kurtardı ve bizler sonuna kadar devletimizin yanındayız. Allah devletimizi başımızdan eksin etmesin, inşallah bizim çocukları da kurtarırlar bu zalimlerin elinden" diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından aileler, 'Kahrolsun HDP' ve 'Kürt ve Türk kardeştir, HDP kalleştir' sloganları atarak eylemlerine kaldıkları yerden devam etti.

(Sedat Irmak/İHA)

Son dakika haber: Evlat nöbetindeki aileler, zorla nöbete katıldıkları iddialarını yalanladı
Son dakika haber: Evlat nöbetindeki aileler, zorla nöbete katıldıkları iddialarını yalanladı
Son dakika haber: Evlat nöbetindeki aileler, zorla nöbete katıldıkları iddialarını yalanladı
Son dakika haber: Evlat nöbetindeki aileler, zorla nöbete katıldıkları iddialarını yalanladı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Evlat nöbetindeki aileler, zorla nöbete katıldıkları iddialarını yalanladı - Son Dakika


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