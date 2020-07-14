Evlat nöbetindeki ailelerden 15 Temmuz mesajı: Ülkeyi FETÖ ve PKK'ya yar etmeyeceğiz - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde, "Bu ülkeyi FETÖ ve PKK'ya yar etmeyeceğiz" dediler.
FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde, teröre ve darbecilere karşı birlik ve beraberlik mesajları gelmeye devam ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü öncesinde HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, darbe girişimin yıl dönümü öncesinde anlamlı mesaj verdi.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 2015 yılında fırında çalışırken kaçırılan oğlu Fatih Demir için evlat nöbeti tutan Abdullah Demir de, terör örgütleri FETÖ ile PKK'nın Türkiye'yi yıkmaya çalıştıklarını ancak başaramadıklarını söyledi. Demir, "FETÖ ile PKK birdir. Türkiye'yi yıkmaya çalıştılar ama yıkamadılar. Kimse yıkamaz, kimsenin gücü Türkiye'ye yetmez. Türkiye büyük bir devlettir. Türkiye başka bir ülke değil. FETÖ ve PKK'cılar Kandil'den talimat alıyor, Amerika'dan talimat alıyorlar. Onlar zannettiler ki Türkiye'yi devireceğiz, ama yapamadılar. Allah'ın izni ile de hiçbir zaman yapamazlar. Yarın 15 Temmuz'dur, ülkemizin ve Cumhuriyetimizin devamlı arkasındayız, kimsenin gücü yoktur bunu yıkmaya" dedi.