Evlat nöbetindeki ailelerden biri daha çocuğuna kavuştu. - Son Dakika

Evlat nöbetindeki ailelerden biri daha çocuğuna kavuştu. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan ailelerin eylemleri birinci yılını doldurdu. Evlat nöbetinin birinci yılında terör örgütü PKK'dan kaçarak Şırnak'ta güvenlik kuvvetlerine teslim olan 5 teröristten 1 kişinin nöbet tutan ailelerden birinin çocuğu olduğu belirtildi. Böylelikle evlat nöbetinde olan ailelerden 16'sı çocuklarına kavuşmuş oldu. - DİYARBAKIR