EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERDEN CHP'Lİ VEKİLE 'HDP' TEPKİSİ - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 aile, evlat nöbetini, eylemlerinin 625'inci gününü de kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü. Aileler, kendilerini bayram nedeniyle ziyaret eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a tepki gösterdi. 3 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Mustafa için eşi Rauf ile evlat nöbeti tutan Ayşegül Biçer, Erol'a, CHP'nin HDP ile ittifak yaptığını ileri sürerek, Defalarca bütün siyasi partilere çağrı yaptım. Beni duyan sadece Cumhurbaşkanım oldu, devletim oldu. Ne İYİ Parti, ne DEVA Partisi, ne CHP, hiçbiri bizi görmedi. Gördüyse de görmemezlikten geldi. Sizin genel başkanınızın selamını kabul etmiyorum. Bizi dile getirdiğini ve bizi savunduğunu görmedim dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, iki yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. Şu anda sayılara 226'ya ulaşan aileler, eylemlerinin 625'inci gününü de kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü. Annelerin eylemleri süresince Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra evlat hasreti çeken 24 aile daha çocuklarına kavuştu.

'GECİKMİŞLİĞİMİZİN BİLİNCİNDEYİZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, evlat nöbetindeki ailelere bayram ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun evlat nöbetindeki ailelere selamlarını getirdiğini söyleyen Erol'a aileler tepki gösterdi. Ziyarette konuşan Erol, ailelere destek veren herkese teşekkürlerini iletti. Erol, Buradaki analarımızın, babalarımızın sorunlarını, beklentilerini, sitemlerini dinleyerek genel başkanıma bu konuda bilgi vereceğim. Bundan sonra sizin yanınızda olduğumuzu ve olacağımızı bilmenizi isterim. Bu siyasi bir malzeme değil. Burada size sahip çıkan devlet yöneticilerine, yöre halkına, basın mensuplarına teşekkür ederiz. Gerçekten burada sizin isteğiniz, eyleminiz sizin çocuklarınızla ilgili duyduğunuz kaygı ve çocuklarınıza yeniden geri dönmeleriyle ilgili bir hak arayışının yansıması. Bunu siyasi bir malzeme haline getirmek istemiyorum. Buraya sizinle bayramlaşmaya geldim. Bana sitem edebilirsiniz, bana suçlamalar getirebilirsiniz. Biz gecikmişliğimizin bilincindeyiz. Siyasi bir konu yapılmasını her anlamda doğru bulmuyorum diye konuştu.

'GENEL BAŞKANINIZIN SELAMINI KABUL ETMİYORUM'

3 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Mustafa için eşi Rauf ile evlat nöbeti tutan Ayşegül Biçer, Erol'a tepki göstererek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını kabul etmediklerini söyledi. Biçer, Sizin genel başkanınız PKK'nın uzantısı HDP ile ittifak yapıyor. Bu açık, bunu kimse gizleyemez. Ben bir anneyim, tek bir oğlum var. 3 yıldan beri evladım için mücadele ediyorum. 2 yıldır da Diyarbakır HDP il binası önünde mücadele veriyorum. Defalarca bütün siyasi partilere çağrı yaptık. Beni sadece duyan Cumhurbaşkanım oldu, devletim oldu. Onları yanımda gördüm. Ne İYİ parti, ne DEVA Partisi, ne CHP, hiçbiri bizi görmedi, görmezlikten geldi. Sizin genel başkanınızın selamını kabul etmiyorum. Kabul etsem bir gün Diyarbakır anneleri için çıkıp yürüyüş yapardı. Bizi dile getirdiğini görmedim, bizi savunduğunu görmedim. Bizim siyasi hiçbir işimiz yok. Biz hakkımızı istiyoruz dedi.

'CHP SESSİZ KALIYOR'

2015 yılında, 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için eylemde olan Süleyman Aydın da, HDP'nin oğlunu kandırıp dağa götürdüğünü anlatarak, Sizden rica ediyoruz. Artık elinizi bu HDP'den çekin. Bu HDP'nin iç yüzünü görün. Ha HDP ha PKK, bunlarda değişen bir şey yoktur. Neden genel başkanınız bunları görmemezlikten geliyor. Genel başkanınız baba değil mi Biz de babayız. 15 yaşındaki çocukları mağaralarda ölüme mahkum etmişler ama maalesef sizin CHP sessiz kalıyor. Biraz ellerini vicdanlarına koysunlar diye konuştu.