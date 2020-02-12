Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'li Pervin Buldan'a tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'li Pervin Buldan'a tepki - Son Dakika

Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'li Pervin Buldan'a tepki

6 saat önce

HDP Genel Başkan Yardımcısı Pervin Buldan'ın önceki gün grup toplantısında, "Türkiye derhal Suriye'den elini çekmelidir" sözleri Diyarbakır'da 163 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin tepkisine neden oldu.

Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'li Pervin Buldan'a tepki, System.String[]

HDP Genel Başkan Yardımcısı Pervin Buldan'ın önceki gün grup toplantısında, "Türkiye derhal Suriye'den elini çekmelidir" sözleri Diyarbakır'da 163 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin tepkisine neden oldu. Gökçe, "Buldan Türkiye'yi beğenmiyorsa Suriye'ye ya da Kandil'e gitsin" dedi.


HDP Genel Başkan Yardımcısı Pervin Buldan'ın önceki gün grup toplantısında, "Türkiye derhal Suriye'den elini çekmelidir" sözleri Diyarbakır'da 163 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin tepkisine neden oldu. 2015'te İstanbul'da çalışırken PKK tarafından kaçırılıp Suriye'ye götürüldüğünü söylediği oğlu Ömer (25) için oturma eylemini sürdüren baba Salih Gökçe, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamada bulunarak HDP'li Buldan'a sert tepki gösterdi.


Buldan'ın Türkiye'yi beğenmiyorsa Suriye ya da Kandil'e gitmesi gerektiğini kaydeden Gökçe, "HDP'li milletvekili Pervin Buldan grup toplantısında konuşuyordu. Diyordu ki 'Türkiye derhal Suriye'den çekilmelidir' Türkiye neden Suriye'den çekilecek ki bizim 5 askerimiz orada şehit oldu. Demek ki Pervin Buldan Türk düşmanıdır. Beğenmiyorsa Türkiye'yi Kandile ve Şengal'e gitsin" diye konuştu.


6 aydır HDP il binası önünde beklediklerini fakat Buldan'ın kendilerini bir gün dahil gelip ziyaret etmediğini ya da kendilerini sormadığını vurgulayan Gökçe, "HDP'li Buldan bizlere bugüne kadar bir açıklama yapmadan şimdi de kalkmış Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini konuşuyor. Suriye mi önemlidir yoksa Türk askeri mi önemlidir. Türk askerini beğenmeyenler ya Kandil'e ya da Suriye'ye gitsin. Ben 6 aydır buradan bekliyor bir gün Pervin Buldan'ı burada görmedim. O diyor ben Kürt'üm ama o Kürt değil, Kürtlerin düşmanıdır. Nasıl Türklerin düşmanıysa Kürtlerin de düşmanıdır. Benim için ırk ayrımı yok. Biz hepimiz aynı bayrağın altında yaşıyoruz, aynı askerliği yapıyoruz. Bizim vatanımız, şehitlerimiz, bayrağımız ve ezanımız bizim için eşi bulunmaz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Pervin Buldan, Suriye, Buldan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:19 Kaynak: İHA
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