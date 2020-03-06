Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'lilere 8 Mart tepkisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'lilere 8 Mart tepkisi - Son Dakika

Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'lilere 8 Mart tepkisi

7 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, HDP'lilerin 8 Mart Pazar günü İstasyon Meydanı'nda düzenleyecekleri kutlama programına tepki gösterdi.

Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'lilere 8 Mart tepkisi, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, HDP'lilerin 8 Mart Pazar günü İstasyon Meydanı'nda düzenleyecekleri kutlama programına tepki gösterdi. Evlat nöbetindeki aileler, "HDP önüne gelin, buradaki kadınların 8 Mart'ını kutlayın, gelin buradaki kadınlardan özür dileyin" dedi.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 186'ncı gününde devam ediyor. Evlat nöbetini sürdüren aileler, HDP'lilerin 8 Mart Pazar günü İstasyon Meydanı'nda düzenleyecekleri kutlama programına tepki gösterdi. Evlat nöbetindeki aileler, HDP'lileri eylemde oldukları çadıra davet etti. Oğlu Yusuf terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığı için nöbete katılan Celil Begdaş, kadınların HDP il binası önünde evlatlarını beklediğini söyledi. Burada oturan kadınların anne olduğunu aktaran Begdaş, "HDP'liler 8 Mart için kutlama programı yapacaklar. Utanmadan sıkılmadan kutlama programı yapacaklarına gelsinler buradaki kadınlardan özür dilesinler. Niye buradaki kadınlar kadın değil mi? Gelsin buradaki kadınların gönlünü alsınlar, ondan sonra gidip program düzenlesinler. Birde utanmadan mahalle mahalle geziyorlar, kadınları meydanlara davet ediyorlar. Mahalle mahalle dolaştıkları sırada benim evimin önündeki kışlık odunları da çalıp götürdüler. Bunlarda yüz yok, gelip buradaki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamaya. İnsanların evini yıkıyorlar üstüne, kutlama programı hazırlıyorlar. Bu kabul edilemez bir durumdur" diye konuştu.


Aileler "Kahrolsun PKK ve HDP" sloganları atarken, evladı terör örgütü tarafından dağa kaçılan bir kadın oturma eylemi sırasında baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri anneyi sedye ile ambulansa taşıyıp müdahalede bulundu. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, 8 Mart, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:08 Kaynak: İHA
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