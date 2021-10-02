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Evlat nöbetindeki ailelerden İHD'ye 'açıklama' tepkisi - Son Dakika

Evlat nöbetindeki ailelerden İHD'ye 'açıklama' tepkisi

02.10.2021 14:42
Evlat nöbetindeki ailelerden İHD'ye 'açıklama' tepkisi, System.String[]

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 761 gündür evlat nöbeti tutan ailelerden Celil Begdaş ve Süleyman Aydın, İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) her hafta Bağlar ilçesi Koşuyolu Parkı önünde açıklama yaptığı yere gelerek çocukları...

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 761 gündür evlat nöbeti tutan ailelerden Celil Begdaş ve Süleyman Aydın, İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) her hafta Bağlar ilçesi Koşuyolu Parkı önünde açıklama yaptığı yere gelerek çocukları için de açıklama yapmalarını istedi. İHD üyeleri aileleri görünce herhangi bir açıklama yapmadan bölgeden uzaklaştı.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 761 gündür evlat nöbeti tutan ailelerden Celil Begdaş ve Süleyman Aydın, İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi tarafından her hafta Bağlar ilçesi Koşuyolu Parkı önünde açıklama yapılan yere gelerek çocukları için de açıklama yapmalarını istedi.

Çok sayıda polis ekibinin önlem aldığı Koşuyolu Parkı önüne gelen aileler burada İHD'nin her hafta kayıp yakınlarıyla birlikte açıklama yaptığı yerde kendi çocuklarının terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığını belirterek, çocukları için de açıklama yapmalarını istedi.

İHD'nin açıklamasına tepki gösteren baba Begdaş, "İnsan hakkı diyorsun benim oğlumun hakkı nerede? Madem kendinize insan hakları derneği diyorsunuz bizim hakkımız nerede? Bizim çocuklarımıza insan hakkı yok mudur? Siz yalan atıyorsunuz. Benim oğlumu HDP götürdü. Eğer dürüstseniz, vicdanlıysanız ve Allah'tan korkuyorsanız ama siz Allah'tan da korkmuyorsunuz. Ben sizin gibi Amerika uşağı değilim. Harbi Kürt benim ben, siz olamazsınız. Yüreğiniz var ise samimiyseniz, gerçekçiyseniz gelin bizim için de açıklama yapın. Ben sizin gibi hain değilim. 9 yaşındaki çocukları dağa götürmedim. Gelin benim için de bir açıklama yapın sizi de alkışlayalım. Bu size yeterdir burnunuz yanar ise hem devletin maaşını alıyorsunuz hem de düşmanlık yapıyorlar" dedi.

Begdaş ve Aydın'ın tepkisiyle karşılaşan İHD üyeleri ailelere herhangi bir açıklama yapmadan bölgeden uzaklaştı.

"Oğlum için de açıklama yapmalarını istedim, bölgeden uzaklaştılar"

Tepkisini sert bir dille gösteren evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş, "Bunlar gelmişler burada insan haklarından diyorlar, biz onlara saygı gösteriyoruz. Peki biz insan değil miyiz? Benim oğlum nerede? Kendilerine benim oğlum için de açıklama yapmalarını istedim açıklama yapmadan bölgeden uzaklaştılar. Varsa yürekleri gelsinler burada bizim evlatlarımızı istesinler ben onları alkışlarım. Pek samimi olarak görmediğim için onlara ben yuh çekerim. Diyorlar ki; 'Kürt sorunu var' yalan atıyorlar. Ben de Kürt'üm ve Kürtlüğümü inkar etmiyorum. Gelmişler burada 3 - 5 kişi açıklama yapıyorlar. Çocukları zorla dağa kaçırılan anne ve babalar 3 yıldır HDP il binasının önündeki kapıda ağlıyorlar neden onlardan birisi gelip bizlere açıklama yapmıyor. Biz kimiz. Onlara insan hakları var, bizlere yok neden biz hayvan mıyız? Bizim için açıklama yapsınlar ama ben onları samimi olarak görmüyorum" diye konuştu.

"Bizim çocuklarımıza insan hakları oluncaya kadar, mücadelemiz sürecektir"

Baba Süleyman Aydın da, İHD'nin yaptığı açıklamaya gelerek çocuklarını istediklerini söyledi. Aydın, "İHD her hafta burada açıklama yapıyor ve faili meçhulleri istiyorlarmış. Peki biz 761 gündür HDP önünde evlatlarımızı istiyoruz. Bir gün bizim için neden açıklama yapamıyorlar. Herkese insan hakları var, bizim evlatlarımıza yok mu? Bunları gördünüz, bunlar ikiyüzlüdürler. Bunlar gerçekten insan haklarını savunmuş olsalardı bir gün de bizim evlatlarımıza sahip çıkarlardı. Biz burada evlatlarımızı onlardan istedik ama maalesef yüzleri olmadığı için burayı terk edip kaçtılar. Bizden neden kaçıyorlar? Biz onlar gibi eşkıya değiliz. Biz dedik bizlere de destek verin ve bizim çocuklarımızı da PKK'dan isteyin. Ama maalesef PKK'dan çocuklarımızı isteyemediler ve burayı terk ettiler. Bizler sonuna kadar bunların peşinde olacağız. Bizim çocuklarımıza insan hakları oluncaya kadar, biz de mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. ya çocuklarımız ya da bizler de HDP önünde öleceğiz. Gelsinler ve çocuklarımızı bize getirsinler" şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından Begdaş ve Aydın polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında HDP il binası önündeki çadıra geçerek eylemlerini sürdürdü. - DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki ailelerden İHD'ye 'açıklama' tepkisi
Evlat nöbetindeki ailelerden İHD'ye 'açıklama' tepkisi
Evlat nöbetindeki ailelerden İHD'ye 'açıklama' tepkisi
Evlat nöbetindeki ailelerden İHD'ye 'açıklama' tepkisi
Evlat nöbetindeki ailelerden İHD'ye 'açıklama' tepkisi
Evlat nöbetindeki ailelerden İHD'ye 'açıklama' tepkisi
Evlat nöbetindeki ailelerden İHD'ye 'açıklama' tepkisi
Evlat nöbetindeki ailelerden İHD'ye 'açıklama' tepkisi
Evlat nöbetindeki ailelerden İHD'ye 'açıklama' tepkisi

Halkların Demokratik Partisi, İnsan Hakları, Aydın, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlat nöbetindeki ailelerden İHD'ye 'açıklama' tepkisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evlat nöbetindeki ailelerden İHD'ye 'açıklama' tepkisi - Son Dakika
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