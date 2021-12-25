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EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERDEN İHD'YE TEPKİ - Son Dakika

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERDEN İHD'YE TEPKİ

25.12.2021 16:10

DİYARBAKIR'da 845 gündür evlat nöbeti tutan bir grup aile, her hafta 'Kayıplar bulunsun failler yargılansın' sloganıyla oturma eylemi yapan İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi üyeleri ve kayıp yakınlarının bulunduğu alana gelerek, tepki gösterdi.

DİYARBAKIR'da 845 gündür evlat nöbeti tutan bir grup aile, her hafta 'Kayıplar bulunsun failler yargılansın' sloganıyla oturma eylemi yapan İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi üyeleri ve kayıp yakınlarının bulunduğu alana gelerek, tepki gösterdi. Yaşanan kısa süreli gerginlik, polislerin araya girmesiyle sonlandı.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 845'inci güne girdi. Evlat nöbeti tutan bir grup aile, her hafta 'Kayıplar bulunsun failler yargılansın' sloganıyla oturma eylemi yapan İHD Diyarbakır Şubesi üyeleri ve kayıp yakınlarının açıklama yaptığı Bağlar ilçesi Koşuyolu Parkı'na gelerek tepki gösterdi. Yaşanan kısa süreli gerginlik, polislerin araya girmesiyle sonlandı.

Geçen yıl 16 yaşındayken, kaçırılan Yusuf için oturma eylemine devam eden Celil Bektaş, İHD yöneticilerine tepki göstererek, halkı HDP'den ve PKK'dan kurtarmak için eylemi sürdürdüğünü söyledi. Bektaş, 'Biz esnafın kepenklerini camlarını kırmaya davet etmiyoruz. Halkı sokaklara çocuklarımızın gelmesi ve PKK'nın bitmesi için davet ediyoruz. Bizim çocuklarımız için de açıklama yapsınlar. Yüreğimi yaktılar, evimi yıktılar. Sonra da Kürt sorunu diyorlar ama hepsi de yalan söylüyorlar" dedi.

'BU BABALARIN VE ANNELERİN YÜREKLERİ YANIYOR'

5 yıl önce 20 yaşındayken kaçırılan oğlu Doğan için Sur ilçesinden gelen Hacı Güger, İHD'lilerle ılımlı bir şekilde güzel üslupla konuşmaya geldiklerini söyledi. Güger, 'Evlatlarımızın hakları nerede diye soracaktık. Madem burada eylemdesiniz bizim de evlatlarımız var. Biz de 7 yıldır evlatlarımızın peşinde koşuyoruz. Ne diye bize engel olunuyor. Madem insan haklarısınız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yer alıyorsunuz, bizim evlatlarımızı da isteyin. Bu babaların ve annelerin yürekleri yanıyor" diye konuştu.

'TERÖRE LANET YÜRÜYÜŞÜNE' DAVET ÇAĞRISI YAPILDI

HDP binası önünde nöbet tutan aileler de 27 Aralık'ta katılım sağlayacak olan 250'nci aile ile 'Teröre lanet' yürüyüşü için vatandaşlara ve STK temsilcilerine katılım çağrısı yaptı. Aileler adına konuşan ve 6 yıl önce 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, evladının yolunu 845 gündür gözlediğini aktardı. Baba Aydın, 'HDP artık bu feryadımızı duysun. Hiç mi vicdan yok onlarda. Mağdur Kürt anne ve babaları neden görmezden geliyorsunuz. Biz kimseden mal ve mülk istemiyoruz. Destek vermelerini istiyoruz bizlere. Ellerinizi vicdanınıza koyun, neden bize destek vermiyorsunuz. 27 Aralık'ta teröre lanet yürüyüşü yapacağız. Tüm Türkiye'yi buraya davet ediyoruz. Herkes anne ve babaların feryadını duysun. Kepenk kapatmakla kaçmakla bir yere varılmaz" dedi.

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERDEN İHD'YE TEPKİ
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERDEN İHD'YE TEPKİ
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERDEN İHD'YE TEPKİ
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERDEN İHD'YE TEPKİ

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İnsan Hakları Derneği, Oturma Eylemi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERDEN İHD'YE TEPKİ - Son Dakika
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