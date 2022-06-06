Evlat nöbetindeki ailelerden İnce ve Akşener'e ziyaret tepkisi

-Akşener ve İnce Diyarbakır'a gitti, evlat nöbetindeki aileleri es geçti

DİYARBAKIR - Çocukları bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti bin 8. gününde devam ediyor. Aileler, hafta sonu bir takım programlar yapmak üzere kentte gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve bugün taziye ziyaretine gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ailelere uğramamaların tepki gösterdi.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi bin 8'inci gününde de devam ediyor. Önceki gün Diyarbakır'da çeşitli temaslarda bulunmak için gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, taziye ziyareti için Diyarbakır'a gelmesiyle evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etmemesi tepkilere neden oldu.

Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın, 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan için HDP il binası önünde beklediklerini, Diyarbakır'a art arda ziyarete gelen Meral Akşener ve Muharrem İnce'yi nefretle kınadıklarını söyledi. Aydın, "Oğlum için HDP binası önünde mücadeleme devam ediyorum, yaklaşık 7 yıldır oğlumdan hiç haber alamadım. Türkiye'nin dört bir yanından destek aldık, önceki gün Muharrem İnce Diyarbakır'a geldi, bugünde Meral Akşener geldi, maalesef aileleri ziyaret etmedi acımızı paylaşmadı. Aileler olarak, bir anne olan ve geçmiş dönem İçişleri Bakanı lığı yapan birine hiç yakıştıramadık. Biz burada terör mağduruyuz. 14-15 yaşındaki çocuklarımız dağa gönderilmiş ama maalesef Meral Akşener ve Muharrem İnce buraya gelmedi. Aileler olarak onları nefretle kınıyoruz; buradan kalkmayacağız" dedi.