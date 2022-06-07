Evlat nöbetindeki ailelerden İnce ve Akşener'e ziyaret tepkisi - Son Dakika
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Evlat nöbetindeki ailelerden İnce ve Akşener'e ziyaret tepkisi

07.06.2022 00:57
Evlat nöbetindeki ailelerden İnce ve Akşener'e ziyaret tepkisi

Çocukları bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır İl binası önündeki evlat nöbeti bin 8'inci gününde devam ediyor.

Çocukları bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır İl binası önündeki evlat nöbeti bin 8'inci gününde devam ediyor. Aileler, hafta sonu birtakım programlar yapmak üzere kente gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve bugün taziye ziyaretine gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, kendilerine uğramamaları sebebiyle tepki gösterdi.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP İl binası önünde başlattığı oturma eylemi bin 8'inci gününde de devam ediyor. Önceki gün Diyarbakır'a çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve bugün taziye ziyareti için gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etmemesi tepkilere neden oldu.

Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın, 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için HDP İl binası önünde beklediklerini, Diyarbakır'a art arda ziyarete gelen Meral Akşener ve Muharrem İnce'yi nefretle kınadıklarını söyledi. Aydın, "Oğlum için HDP binası önünde mücadeleme devam ediyorum, yaklaşık 7 yıldır oğlumdan hiç haber alamadım. Türkiye'nin dört bir yanından destek aldık, önceki gün Muharrem İnce Diyarbakır'a geldi, bugün de Meral Akşener geldi. Maalesef aileleri ziyaret etmedi, acımızı paylaşmadı. Aileler olarak, bir anne olan ve geçmiş dönem İçişleri Bakanlığı yapan birine hiç yakıştıramadık. Biz burada terör mağduruyuz. 14-15 yaşındaki çocuklarımız dağa gönderilmiş ama maalesef Meral Akşener ve Muharrem İnce buraya gelmedi. Aileler olarak onları nefretle kınıyoruz; buradan kalkmayacağız" dedi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evlat nöbetindeki ailelerden İnce ve Akşener'e ziyaret tepkisi - Son Dakika

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