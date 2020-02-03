Evlat nöbetindeki ailelerden 'Kahrolsun HDP, kahrolsun PKK' sloganı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evlat nöbetindeki ailelerden 'Kahrolsun HDP, kahrolsun PKK' sloganı - Son Dakika

Evlat nöbetindeki ailelerden 'Kahrolsun HDP, kahrolsun PKK' sloganı

6 saat önce

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddiasıyla 154 gündür HDP il binası önünde oturma eyleminde olan aileler 'Kahrolsun HDP, kahrolsun PKK' sloganları attı.

Evlat nöbetindeki ailelerden 'Kahrolsun HDP, kahrolsun PKK' sloganı, System.String[]

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddiasıyla 154 gündür HDP il binası önünde oturma eyleminde olan aileler 'Kahrolsun HDP, kahrolsun PKK' sloganları attı.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden gelerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 154'üncü gününde de devam ediyor. HDP il binası içerisinde bazı partililerin kendilerini pencereden izlediğini gören aileler, buraya dönerek tepki gösterdi. Tepkiler sonrası açıklamalara bulunan ailelerden Celil Begdaş, burada bulunan bütün ailelerin çocuklarını HDP'lilerin kaçırdığını söyledi. Begdaş, "Ben de bir Kürt'üm, biz Kürt'üz diye çocukları arayamayacak mıyız? Çocuklarımız nerede, ne bir ses ne de bir telefon açmalarına izin veriyorlar. Allah peygamber aşkına bir telefon açılsın bize. Bunlar hepsi Amerika'nın uşaklarıdır. Bizim çocuklarımız üzerinden siyaset yapmasınlar" diye konuştu.


Açıklamanın ardından aileler 'Kahrolsun HDP, kahrolsun PKK' sloganı attı. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Profesör Abdurrahman Şenyiğit: Koronavirüsten ziyade domuz gribini konuşmamız lazım
Diyarbakır'da bir kişi koronavirüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü'nden Koronavirüs açıklaması: Herhangi bir bulguya rastlanmadı Samsun'da TIR'a arkadan çarpan iş adamı ağır yaralandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 22:45:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Evlat nöbetindeki ailelerden 'Kahrolsun HDP, kahrolsun PKK' sloganı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]