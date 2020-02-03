Evlat nöbetindeki ailelerden 'Kahrolsun HDP, kahrolsun PKK' sloganı - Son Dakika

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddiasıyla 154 gündür HDP il binası önünde oturma eyleminde olan aileler 'Kahrolsun HDP, kahrolsun PKK' sloganları attı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden gelerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 154'üncü gününde de devam ediyor. HDP il binası içerisinde bazı partililerin kendilerini pencereden izlediğini gören aileler, buraya dönerek tepki gösterdi. Tepkiler sonrası açıklamalara bulunan ailelerden Celil Begdaş, burada bulunan bütün ailelerin çocuklarını HDP'lilerin kaçırdığını söyledi. Begdaş, "Ben de bir Kürt'üm, biz Kürt'üz diye çocukları arayamayacak mıyız? Çocuklarımız nerede, ne bir ses ne de bir telefon açmalarına izin veriyorlar. Allah peygamber aşkına bir telefon açılsın bize. Bunlar hepsi Amerika'nın uşaklarıdır. Bizim çocuklarımız üzerinden siyaset yapmasınlar" diye konuştu.

Açıklamanın ardından aileler 'Kahrolsun HDP, kahrolsun PKK' sloganı attı.

(Sedat Irmak/İHA)