Evlat nöbetindeki ailelerden para aldıkları iddialarına sert tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evlat nöbetindeki ailelerden para aldıkları iddialarına sert tepki - Son Dakika

Evlat nöbetindeki ailelerden para aldıkları iddialarına sert tepki

7 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, kendilerine para verildiği iddiasına tepki gösterdi.

Evlat nöbetindeki ailelerden para aldıkları iddialarına sert tepki, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, kendilerine para verildiği iddiasına tepki gösterdi. Aileler, "Çocuklarımızın bize gönderdiği parayı bankaya gidip çekmeyelim mi?, engelli maaşımızı bankaya gidip çekiyoruz, onlar milletvekili maaşını Kandil'e gönderiyor" dedi.

Diyarbakır'da HDP il binası önünde 164 gündür oturma eylemi gerçekleştiren aileler, para aldıkları iddiasına tepki gösterdi. 2015'te İstanbul'da çalışırken PKK tarafından kaçırılıp Suriye'ye götürüldüğünü söylediği oğlu Ömer (25) için 164 gündür oturma eylemini sürdüren baba Salih Gökçe, para aldıkları yönündeki iddialara yanıt verdi.

"BİZ PARA ALMAK İÇİN BURADA DEĞİLİZ"

Emniyet görevlilerinin gittikleri yerlere güvenlikleri sağladıkları için geldiğini kaydeden Gökçe, "Emniyet HDP'lilerin de güvenliğini sağlıyor. HDP onu bunu boş versin, HDP bizim çocukları getirsin çocukları. Emniyet nasıl bizi bekliyor ve koruyorsa onları da koruyor. Çocuklarım bana para gönderiyor ve biz bankaya gidemeyecek miyiz? Niye HDP gidip milletten para topluyor, ev ev dileniyor çocuklarımız bizlere para gönderdiğinde mi zorlarına gidiyor. Biz para almak için burada değiliz, eğer paraya ihtiyaçları var ise gelsinler biz onlara para verelim. Çok şükür benim iki oğlum çalışıyor ve benim varlığım da var ve hiçbir şeye ihtiyacım yok" diye konuştu.

İstanbul'dan gelerek, 2015 yılında Sultangazi ilçesinden kaçırılan ve o tarihte 19 yaşında olan oğlu Erkan için 164 gündür oturma eylemini sürdüren baba Fahrettin Akkuş da yüzde 85 engelli olduğunu ve bankaya engelli maaşını çekmek için gittiğini söyledi. Akkuş, "Ben yüzde 85 engelliyim ve ben gidip bankaya engelli maaşımı çekemeyecek miyim? Onlar Ankara'da milletvekili olarak 25 bin lira alıyor ve Kandil'e gönderiyor. Ben de engelliyim bankaya gidip engelli maaşımı çekemeyecek miyim? Polis bizim güvenliğimiz için bazen bizimle geliyor ve polis onları da koruyor bizleri de koruyor. Bıraksınlar iftira atmayı, ben onları kınıyorum" şeklinde konuştu.

(Sedat Irmak/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyarbakır'a 4 yıl sonra yağan kar vatandaşları sevindirdi
'Robin Hood' bu kez Diyarbakır'da ortaya çıktı Diyarbakır'da bir grup vatandaş türkü eşliğinde kardan adamla halay çekti Türkiye'den Esed Rejimi'nin 1915 Olayları'nı "soykırım" olarak tanımasına sert tepki: İkiyüzlülüğün fotoğrafı

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 21:27:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Evlat nöbetindeki ailelerden para aldıkları iddialarına sert tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]