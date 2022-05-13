Evlat nöbetindeki ailelerden tüm Türkiye'ye çağrı - Son Dakika
Üye Girişi

Evlat nöbetindeki ailelerden tüm Türkiye'ye çağrı

13.05.2022 16:34

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 984'ncü gününe girdi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 984'ncü gününe girdi. Aileler, tüm Türkiye'ye 1000'inci gün için çağrıda bulundu.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 984'üncü gününde de devam ediyor. Aileler, tüm Türkiye'ye, HDP-PKK ilişkisinin ortaya çıkartılması ve destek için 1000'inci günde HDP İl Başkanlığı önüne gelmeleri için çağrıda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN BÜTÜN EVLATLARI İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ"

5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren baba Süleyman Aydın, eylemin 984'üncü gününde olduklarını belirterek HDP'nin kapısında mücadele ettiklerini söyledi. Asla yılmayacakları mesajını veren Aydın, "Hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Evlatlarımız arkamda olan binaya girdiler ve bir daha çıkmadılar. Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz. Anne ve babalar olarak bininci gün için bütün Türkiye'ye sesleniyoruz. Anne, babalara, şehit ailelerine, STK'lara, sesleniyoruz. Binince günde inşallah bölücüler burada bine bölünecektir. Gelin bize destek verin. Hep birlikte bu HDP'nin kirli yüzünü ortaya çıkartalım. Yalnız kendi evlatlarımız için burada mücadele vermiyoruz. Türkiye'nin bütün evlatları için mücadele veriyoruz. Bir tek evladımız dağda olduğu müddetçe asla bu eylemimiz sonlandırılmayacak" dedi.

"TERÖR YUVASINI HEP BERABER BİTİRELİM"

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013'te dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için eylemi sürdüren Esmer Koç, 9 senedir kızının HDP'liler tarafından götürülerek PKK'ya teslim edildiğini ileri sürdü. 3 senedir HDP'nin parti binası kapısında olduğunu hatırlatan Koç, "Evladımı HDP'den istiyorum. HDP bizden kaçıp gitti. Ama HDP merak etmesin nereye giderse gitsin elimiz hep HDP'nin yakasındadır. İnşallah hep birlikte çocuklarımızı HDP ve PKK'dan alacağız. Bininci gün için bütün anne ve babaları buraya çağırıyorum. Buraya gelip bize destek versinler. Bu terör yuvasını hep beraber bitirelim" şeklinde konuştu.

(Rıdvan Kılıç-İHA)

Evlat nöbetindeki ailelerden tüm Türkiye'ye çağrı
Evlat nöbetindeki ailelerden tüm Türkiye'ye çağrı
Evlat nöbetindeki ailelerden tüm Türkiye'ye çağrı
Evlat nöbetindeki ailelerden tüm Türkiye'ye çağrı
Evlat nöbetindeki ailelerden tüm Türkiye'ye çağrı
Evlat nöbetindeki ailelerden tüm Türkiye'ye çağrı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Sansasyonel eylem yapmak için Türkiye'ye gelen terörist yakalandı Son dakika haberleri: Sansasyonel eylem yapmak için Türkiye'ye gelen terörist yakalandı Son dakika haberleri... Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemini sürdürdü Son dakika haberleri... Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemini sürdürdü

Halkların Demokratik Partisi, Türkiye, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evlat nöbetindeki ailelerden tüm Türkiye'ye çağrı - Son Dakika


Son Dakika
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
16:49 Ukraynalı yetkili iddia etti: Rus ordusunda üst düzey komutanlar "kovulup tutuklandı"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 17:59:37. #1.12#
SON DAKİKA: Evlat nöbetindeki ailelerden tüm Türkiye'ye çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement