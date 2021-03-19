Evlat nöbetindeki ailelerden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür - Son Dakika

Evlat nöbetindeki ailelerden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür

19.03.2021 15:05
Evlat nöbetindeki ailelerden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür, System.String[]

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, HDP'nin kapatılması adına hazırlanan iddianame için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür etti.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, HDP'nin kapatılması adına hazırlanan iddianame için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür etti. Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, çünkü mağduriyetimizi biliyorlar" dedi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana eylem yapan aileler, HDP'nin kapatılması adına hazırlanan iddianame için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür etti. HDP il binası önünde eylem yapan aileler adına basın açıklamasını acılı baba Süleyman Aydın yaptı. Çocukların HDP'den içeri girdiğini, ardından bir daha çıkmadığını aktaran Aydın, "3 Eylül 2019'dan bu yana halkın çocuklarını çalan partinin önünde her gün eylem yapıyoruz. Bizim çocuklarımız bu HDP'den içeri girdi ve bir daha çıkmadı. HDP'nin 8, 9 yaşındaki çocukları kandırarak dağa gönderdiğini iddianamede gördünüz. HDP'nin kirli çamaşırlarını bir bir ortaya çıkaran Diyarbakır anneleridir. HDP'nin iç yüzünü artık bütün Türkiye görsün. Biz her türlü ifade vermeye hazırız. Bizim çocuklarımızı bu HDP PKK'ya teslim etti, para karşılığında sattılar" dedi.

"YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA ÇOK ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

HDP'nin artık çocukları dağa gönderemediğini aktaran Aydın, "Biz burada evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, çünkü mağduriyetimizi biliyorlar. Bunlar 14-15 yaşındaki çocuklarımızı kandırıp dağa gönderiyorlar. Peki HDP kapatılmasın da ne olsun? 9 yaşındaki çocukları para karşılığında satıyorlar, HDP'li milletvekilleri biraz ellerini vicdanlarına koysunlar. Bizler buradan tüm kamuoyuna sunuyoruz, HDP'nin iç yüzünü artık herkes görsün. 14-15 yaşındaki çocukları neden dağa gönderiyorlar? Yeri geldiğinde diyorlar ki 'Burası bir siyasi partidir.' İnanın ki burası bir siyasi parti değil. Gördüğünüz parti merkezi Kandil'in merkezidir. HDP olmasaydı bizim çocuklarımızı kimse dağa göndermezdi. Neden kendi çocuklarınızı dağa göndermiyorsunuz? Burada mağdur Kürt anne ve babaları görüyorsunuz, burada 565 gündür feryat ediyorlar. Neden bu anne ve babaları görmüyorsunuz" diye konuştu.

(Sedat Irmak/İHA)

Evlat nöbetindeki ailelerden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür
Evlat nöbetindeki ailelerden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür
Evlat nöbetindeki ailelerden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür
Evlat nöbetindeki ailelerden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet, Yargıtay, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evlat nöbetindeki ailelerden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür - Son Dakika


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