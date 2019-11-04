Evlat nöbetindeki ailelere dayanamayan HDP'liler, bir süre parti binasını kullanmayacak
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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası oturma eyleminde bulunan ailelere tahammül edemeyen HDP'lilerin, bir süre parti binasını kullanmayacağı ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:50 Kaynak: İHA
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası oturma eyleminde bulunan ailelere tahammül edemeyen HDP'lilerin, bir süre parti binasını kullanmayacağı ortaya çıktı.
Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül'de oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 63'üncü gününde de devam ederken, bu sabah saatlerinde HDP Diyarbakır teşkilatının, bir süre parti binasını kullanmayacağı öğrenildi. HDP Diyarbakır İl Başkanı Zeyyat Ceylan, il binasını kullanmama gerekçelerini, 'provokasyonlara gelmemek için' şeklinde değerlendirirken çalışmalarını da ilçe teşkilatlarında sürdüreceklerini söyledi. - DİYARBAKIR
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine dayanamayan HDP'liler, bir süre parti binasını kullanmayacak Himalayalar'a YPG paçavrası dikmek isteyen terörist, tırmanış sırasında düşerek öldü Denizli'ye eylem için gelen DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu yakalandı! Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin terör raporuna tepki: Çifte standartlı yaklaşımın en bariz örneği