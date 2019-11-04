Evlat nöbetindeki ailelere dayanamayan HDP'liler, bir süre parti binasını kullanmayacak

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası oturma eyleminde bulunan ailelere tahammül edemeyen HDP'lilerin, bir süre parti binasını kullanmayacağı ortaya çıktı.

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül'de oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 63'üncü gününde de devam ederken, bu sabah saatlerinde HDP Diyarbakır teşkilatının, bir süre parti binasını kullanmayacağı öğrenildi. HDP Diyarbakır İl Başkanı Zeyyat Ceylan, il binasını kullanmama gerekçelerini, 'provokasyonlara gelmemek için' şeklinde değerlendirirken çalışmalarını da ilçe teşkilatlarında sürdüreceklerini söyledi.

(İHA)