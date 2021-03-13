DİYARBAKIR - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Diyarbakır anneleriyle buluştu - Son Dakika

DİYARBAKIR - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Diyarbakır anneleriyle buluştu

13.03.2021 21:10

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi.

Hisarcıklıoğlu, beraberindeki heyetle kentteki bir otelde buluştuğu Diyarbakır annelerinin taleplerini dinledi.

Tek istekleri çocukları olan anne ve babalara, devletin tüm gücünün arkalarında olduğunu aktaran Hicarcıklıoğlu şunları kaydetti:

"Annelerin güçlü ve yürekli direnişlerine destek olmak için tekrar Diyarbakır'dayken ziyaret etmek istedim. İnşallah evlatları için bu annelerin döktükleri gözyaşı, sevinç gözyaşına döner diye ümit ve dua ediyoruz. Annelerin bu sessiz çığlıklarına ses olanlara da buradan selam olsun diyorum. Allah hepsinden razı olsun. Allah yardımcınız olsun değerli kardeşlerim."

DİYARBAKIR - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Diyarbakır anneleriyle buluştu
DİYARBAKIR - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Diyarbakır anneleriyle buluştu
DİYARBAKIR - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Diyarbakır anneleriyle buluştu
DİYARBAKIR - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Diyarbakır anneleriyle buluştu
DİYARBAKIR - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Diyarbakır anneleriyle buluştu
DİYARBAKIR - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Diyarbakır anneleriyle buluştu
DİYARBAKIR - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Diyarbakır anneleriyle buluştu
DİYARBAKIR - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Diyarbakır anneleriyle buluştu

Bendevi Palandöken, Diyarbakır, Türkiye, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Diyarbakır anneleriyle buluştu - Son Dakika


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