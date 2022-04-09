Evlat nöbetindeki ailelerin bekleyişi 950. gününde devam ediyor - Son Dakika
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Evlat nöbetindeki ailelerin bekleyişi 950. gününde devam ediyor

09.04.2022 12:53
Evlat nöbetindeki ailelerin bekleyişi 950. gününde devam ediyor

Diyarbakır'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi, 950'inci günde de devam ediyor.

Diyarbakır'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi, 950'inci günde de devam ediyor. 3 yıl önce 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf'un HDP il binasından çıktıktan sonra dağa götürüldüğünü belirten Celil Begdaş, "Oğlumu ön kapıdan binaya koydular, arka kapıdan da dağa götürdüler" dedi.

Çocukları PKK mensuplarınca zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla aileler 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başlarken, 282 ailenin 950 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte 35 aile çocuklarına kavuştu. Diyarbakır'da 5 Mayıs 2019'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Yusuf için 3 Eylül 2019'da HDP binası önüne gelerek 950 gündür oturma eylemini sürdüren baba Celil Begdaş, "Benim çocuğum 5 Mayıs 2019 tarihinde sözde Amed Direniş grubu tarafından kandırılıp HDP il binasına getirildi. Aynı gün başvuruda bulunduk ama çocuk binada olduğu için alamadık. Bütün çocukları arka kapıdan dağa götürüyorlar. Bu binanın ön kapısı meclis arka kapısı ise Kandil kapısıdır. Oğluma beni görüyor ve duyuyor ise kaçıp gelmesini güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum. Oğlum gelinceye kadar da buradan ayrılmayacağım" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki ailelerin bekleyişi 950. gününde devam ediyor
Evlat nöbetindeki ailelerin bekleyişi 950. gününde devam ediyor

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Ailelerin eylemi 28. haftasında Ailelerin eylemi 28. haftasında Diyarbakır'daki terör saldırısında şehit düşen orman işçilerinin ailelerinin acısı dinmiyor Diyarbakır'daki terör saldırısında şehit düşen orman işçilerinin ailelerinin acısı dinmiyor

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlat nöbetindeki ailelerin bekleyişi 950. gününde devam ediyor - Son Dakika


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