Evlat nöbetindeki ailelerin buruk 'Anneler Günü' - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 251 gündür oturma eylemini sürdüren aileler, Anneler Günü 'nü buruk geçirdi. Kendilerine getirilen çiçekleri kabul etmeyen gözü yaşlı anneler, 'En büyük çiçek bizim evlatlarımızdır. Evlatlarımızı istiyoruz' diyerek gözyaşı döktü.

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemine sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması nedeniyle 2 gün ara verdi. Çocuklarından uzak Anneler Günü'ne giren aileler, kaldıkları otelin lobisinde eylemlerini sürdürüyor. Anneler Günü nedeniyle kendilerine verilen çiçekleri de kabul etmeyen evlat nöbetindeki anneler, tek istekleri çocuklarına kavuşmak olduğunu ifade etti.

'6 YILDIR ANNELER GÜNÜ'NÜ UNUTMUŞUM'

Bursa 'dan gelen Türkan Mutlu, 6 yıl önce Balıkesir 'de üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmayan ve kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için 16 Eylül günü HDP il binası önündeki oturma eylemine katıldı. Kızı Ceylan'ın kaçırıldıktan sonra Anneler Günü'nü unuttuğunu söyleyen Türkan Mutlu, "Bugün Anneler Günü'dür. Biz anneler günü yaşamıyoruz ki. Ben 6 senedir Anneler Günü'nü unutmuşum. Ne Anneler Günü'müz var ne de gecemiz gündüzümüz var. Bugün bizim için en büyük büyük hediye evladımıza kavuşmaktır. Kızımın teslim olmasını istiyorum. Bütün annelerin gününü kutlarken, bizlere dua etmelerini istiyoruz. En büyük hediye, en büyük çiçek evlatlarımızdır" dedi.

'OĞLUM GİTTİĞİNDEN BERİ KİMSE BANA ÇİÇEK ALMADI'

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih 'in (24), 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını ifade eden anne Sevdet Demir (55), 13 Eylül'de oturma eylemine katıldı. Sevdet Demir, oğlunun yolunu gözlediğini ifade ederek, oğlu gittikten sonra kimse kendisine çiçek almadığını söyledi. Demir, "Anneler Günü'nü, bayramları unuttum. Çocuklarımız yokken mutlu olamıyoruz. Oğlum gittiğinden beri kimse bana çiçek almadı. Ölene kadar oğlumu yolunu bekliyorum. Ölsem de gelsin mezarımın üstüne. Gözüm hep yoldadır oğlum. Kurban olayım sana oğlum, sesini özledim. Ben çiçek istemiyorum, seni istiyorum. Benim çiçeğim sensin oğlum. Bütün anneler bize dua etsin" diye konuştu.

- Diyarbakır