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EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİN 'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN' HEYECANI - Son Dakika

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİN 'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN' HEYECANI

05.07.2021 15:13

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP binası önündeki oturma eylemini 672'nci günde de sürdürdü.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP binası önündeki oturma eylemini 672'nci günde de sürdürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'a cuma günü yapacağı ziyaret öncesi aileler, müjde beklediklerini söyledi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar, eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen, çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. Eylem süresince Hacire Akar'ın yanı sıra 24 aile daha çocuklarına kavuştu.

'MÜJDELER VERECEĞİNİ UMUYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü Diyarbakır'a yapacağı ziyaret, aileleri heyecanlandırdı. Terör örgütü PKK tarafından 2 yıl önce 16 yaşındayken, kaçırılan oğlu Mustafa için evlat nöbetini sürdüren Ayşegül Biçer, "Anneler olarak bekliyoruz. Umudumuzu bekliyoruz, müjdeler vereceğini umuyoruz. Büyük sevinç yaşıyoruz çünkü bize umut olan, bize destek olan Sayın Cumhurbaşkanı'mızdır. Onu seviyoruz. Sonuna kadar destekliyoruz ve onun da bizi destekleyip evlatlarımızı bize kavuşturacağına inanıyoruz" dedi.

6 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü Diyarbakır'a yapacağı ziyaretin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Hepimiz şu an çok sevinçliyiz. Heyecanla Cumhurbaşkanı'mızın gelişini bekliyoruz. Hepimizin tek umudu var. İnşallah hayırlı bir müjde ile gelir çünkü hepimiz evlatlarımızın yolunu gözlüyoruz. Allah Sayın Cumhurbaşkanı'mızı başımızdan eksik etmesin. Biz de sonuna kadar mücadelemize devam ediyoruz" diye konuştu.

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİN 'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN' HEYECANI
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİN 'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN' HEYECANI
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİN 'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN' HEYECANI
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİN 'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN' HEYECANI
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİN 'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN' HEYECANI
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİN 'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN' HEYECANI
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİN 'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN' HEYECANI
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİN 'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN' HEYECANI
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİN 'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN' HEYECANI

cumhurbaşkanı, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİN 'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN' HEYECANI - Son Dakika


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