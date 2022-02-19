Üye Girişi
Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi 901. gününde - Son Dakika

Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi 901. gününde

19.02.2022 12:40
Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi 901. gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 901'inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 901'inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla, 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 901'inci gününe girdi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 yıl önce kaçırıldığını belirttiği oğlu Muhammed için 901 gündür evlat nöbetinde olan ve Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan anne Nadire Çakan, oğlunun HDP ve PKK'lılar tarafından zorla dağa kaçırıldığını ifade ederek evladını HDP'den istediğini söyledi.

Kürtçe, 'teslim ol' çağrısı yaptı

Oğlunun hasretiyle yanıp tutuştuğunu belirten anne Çakan, oğlunun bir an önce kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasını istediğini vurgulayarak, evladı gelinceye kadar da nöbette olacağını ifade etti. - DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi 901. gününde
Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi 901. gününde

YORUMLAR
500
Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi 901. gününde Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi 901. gününde Evlat nöbetindeki aile sayısı 264 oldu Evlat nöbetindeki aile sayısı 264 oldu Evlat nöbetindeki ailelerin destansı direnişi 900'ncü gününde: 263 aile katıldı, 34 aile evladına kavuştu Evlat nöbetindeki ailelerin destansı direnişi 900'ncü gününde: 263 aile katıldı, 34 aile evladına kavuştu

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi 901. gününde - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:34 Aile yıkıldı: Oğullarının ölümüne neden olan sürücüye sadece 3 yıl ceza verildi
12:32 Amasya'da otomobil tünel girişine çarptı: Anne ve oğlu can verdi
12:24 Ev sahibi evden çıkarınca, eşyalarını emaneten bir yere bıraktı! Eve giren hırsız sadece onun eşyalarını çaldı! Şimdi hem evsiz hem eşyasız
12:05 Ukrayna'da Putin destekçisi milletvekili, canlı yayında gazeteciden tokat yedi!
12:02 Uyuşturucu kaçakçıları başörtüsü taktı ama onları taktığı örtü de kurtaramadı!
12:00 Sadakatsiz'ın yıldızı ile filenin yıldızının aşkından ilk kare! Berkay Ateş'in voleybolcu sevgilisi paylaştı
11:57 Üvey annenin TikTok itiraıf: Erkek çocuklarımın önünde çırılçıplak dolaşmaktan utanmıyorum!
11:55 Reuters duyurdu: Ukrayna'nın Donetsk kentinde birden fazla patlama sesi yükseliyor
11:53 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi öne çekildi: Erdoğan'ın doğum gününde açılacak!
11:29 Son dakika! Ateş açıldı! Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşiyle bir Ukrayna askeri yaşamını yitirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 12:46:41. #1.11#
SON DAKİKA: Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi 901. gününde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement