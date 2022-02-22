Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi 904 gündür kararlılıkla devam ediyor - Son Dakika
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Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi 904 gündür kararlılıkla devam ediyor

22.02.2022 13:47

- Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi 904 gündür kararlılıkla devam ediyor Diyarbakır'da, çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 904'üncü gününe girdi.

- Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi 904 gündür kararlılıkla devam ediyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 904'üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 904'üncü gününde de sürüyor.

7 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Doğan Göger için oturma eylemine devam eden anne Sultan Göger, eyleminde kararlı olduğunu belirterek, " Oğlum, 4 Ekim 2015 tarihinde Diyarbakır'a geldi ve burada kayboldu. Oğlum her zaman Diyarbakır'a geliyordu ama en son geldiğinden beri bir daha kendisinden haber alamadık. Oğlum en son HDP il binasında görünmüş. Oğlumu istiyorum ve onun için buradayım. Beni duyuyor ve görüyor ise kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum" dedi.

Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi 904 gündür kararlılıkla devam ediyor
Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi 904 gündür kararlılıkla devam ediyor
Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi 904 gündür kararlılıkla devam ediyor

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi 904 gündür kararlılıkla devam ediyor - Son Dakika


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