Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi zaferle sonuçlanıyor, evlat nöbetine katılım devam ediyor - Son Dakika
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Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi zaferle sonuçlanıyor, evlat nöbetine katılım devam ediyor

25.02.2022 00:57
Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi zaferle sonuçlanıyor, evlat nöbetine katılım devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 906'ıncı gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 906'ıncı gününde de devam ediyor. Aileler, direnişlerini kararlılıkla sürdürürken, evlat nöbetine 265'inci aile olarak kardeşi Ferman için, Halil Kılıç katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 906'ıncı gününde de devam ediyor.

Aileler, çocuklarına kavuşmak için kararlı bir şekilde eylemlerini sürdürüyor. 265'inci aile, evladına kavuşmak için nöbetteki diğer ailelerin 'kahrolsun PKK' sloganları eşliğinde eyleme katıldı.

Ağabey Halil Kılıç, kardeşini Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013 yılında terör örgütü PKK üyeleri tarafından kandırılarak zorla dağa kaçırıldığını öne sürdü.

"Kardeşimin kaçıp teslim olmasını istiyorum"

Kardeşi Şemdinli'de çobanlık yaptığını aktaran ağabey Kılıç, "Kardeşimi HDP'liler kandırıp zorla dağa götürdüler. Ben kardeşimi HDP'den istiyorum ve onun için buraya geldim. Kardeşimi alamadan da asla buradan gitmeyeceğim. Kardeşim beni görüyor ve izliyor ise kaçıp gelmesini, teslim olmasını istiyorum" dedi. - DİYARBAKIR

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Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi zaferle sonuçlanıyor, evlat nöbetine katılım devam ediyor Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi zaferle sonuçlanıyor, evlat nöbetine katılım devam ediyor EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 265 OLDU EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 265 OLDU

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi zaferle sonuçlanıyor, evlat nöbetine katılım devam ediyor - Son Dakika


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