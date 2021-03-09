Son dakika! Evlat nöbetindeki ailelerin eylemi 554'üncü gününde devam ediyor - Son Dakika

Evlat nöbetindeki ailelerin eylemi 554'üncü gününde devam ediyor

Ailelerin direnişi sürüyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 554'ncü gününe girdi. Oğlu Hamza'nın kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan anne Zümrüt Salim, eylemine kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 554'ncü gününe girdi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2015 yılında 14 yaşında Kur'an kursuna giderken kaçırılan oğlu Hamza için eyleme devam eden anne Zümrüt Salim, HDP'nin oğlunu dağa gönderip terör örgütü PKK'ya teslim ettiğini söyledi. Anne Salim, "2 yıla yakındır buradayım. Bizim evlatlarımız dağda, bizde burada mahkum olmuşuz. Evlatlarımızı istiyoruz. Ne zaman evlatlarımız gelirse o gün bizim günümüz olacak. Ne bizim bayramımız var, ne bizim bir günümüz var. Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz" dedi.