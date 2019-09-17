Son Dakika Haberleri: Evlat nöbetindeki ailelerin sayısı artmaya devam ediyor
Son Dakika Genel Haber

Evlat nöbetindeki ailelerin sayısı artmaya devam ediyor

1 saat önce

Evlat nöbetindeki ailelerin sayısı artmaya devam ediyor HDP önünde eylem yapan aile sayısı 37'ye yükseldiDİYARBAKIR - HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi 15. gününde de sürerken, ailelerin sayısı 37'ye yükseldi.

Evlat nöbetindeki ailelerin sayısı artmaya devam ediyor

HDP önünde eylem yapan aile sayısı 37'ye yükseldi

DİYARBAKIR - HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi 15. gününde de sürerken, ailelerin sayısı 37'ye yükseldi.

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 15'inci gününde 37'ye yükseldi.

4 yıl önce çalıştığı tekstil fabrikasından terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddia edilen Ece Taş'ın babası Cabir Taş, kızının Kobani'ye kaçırıldığını iddia ederek eyleme katıldı. Baba Taş, "Ben 20 yıldır İstanbul'da ikamet etmekteyim. Kızım Ece Taş 2015 Temmuz 20'sinde kaçırıldı. Kızım ablalarıyla birlikte bir tekstil firmasında çalışıyordu, öğle yemeği esnasında dışarı çıkıyor arkadaşları tarafından götürülüyor. Kobani'ye gittiğinden şüpheleniyorum. 3 gün İstanbul içerisinde aramalarımdan sonra emniyete haber verdim. Ardından şüpheleniyordum diye 3 defa Kobani'ye gittim, hiçbir netice alamadım. Gittiği saatten sonra hiç netice alamadım, gittiğim her kapıyı kapattılar. Annesi 2010 yılında vefat etmişti, bütün acısı bana kaldı. Kobani'nin kendi asayişleriyle görüştüm, cevap vermediler. Sen git biz döneriz dediler, dönüş olmadı. Kızım tamamen kandırılmış. Kızım her neredeysen arkadan duran bir baban var, kapım sana ardına kadar açıktır, her neredeysen telefondan da olsan iletişime geç" dedi.

Evlat nöbetindeki ailelerin sayısı artmaya devam ediyor

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Kobani, Genel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da muhtar ve mahalleli, kaçak elektrik kontrolü yapan ekibi alıkoydu
Diyarbakır'daki annelere destek verip, HDP'nin kapatılması için imza kampanyası başlattılar Tutuklanan ve yerine kayyum atanan Kulp Belediye Başkanı: Olay, ciddi bir katliamdır, ilişkilendirilmek beni üzmüştür PKK tarafından 4 yıl önce kaçırılan asker, ailesine mektup gönderdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 23:02:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evlat nöbetindeki ailelerin sayısı artmaya devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]