Evlat nöbetindeki ailelerin "yağmur" önlemi - Son Dakika
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Evlat nöbetindeki ailelerin "yağmur" önlemi

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti zorlu kış koşullarına karşın sürüyor.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti zorlu kış koşullarına karşın sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi devam ederken, il binası önünde kurdukları çadırda acılı bekleyişlerini sürdüren aileler, zorlu kış şartlarıyla baş etmeye çalışıyor.

Yağmur sularından oluşan selin eylem yaptıkları çadıra girmesini önleme çalışan babalar, beton harcıyla çadırın etrafını kapattı.

Süleyman Aydın, sıcak bir mevsimde eyleme başladıklarını fakat şimdi havaların soğuduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Burada kalıcı olduğumuz için çadır kurduk. Yağıştan dolayı çadırın içine su giriyor. Su girmesin diye çadırın etrafına beton döküyoruz. Çocuklarımızı HDP'den almadan hiçbir yere gitmiyoruz. Yağmurda çadırın içine çok su giriyordu. Kar da kış da olsa biz hiçbir yere gitmiyoruz. Kendi önlemimizi kendimiz alıyoruz. Bilsinler ki biz burada kalıcıyız. Hiçbir yere gitmiyoruz."

Baba Celil Begdaş da yağmur ve kar yağışına karşı önlem aldıklarını dile getirdi.

Kendi imkanlarıyla getirdikleri beton ve kumla çadırın etrafını kapatmaya çalıştıklarını aktaran Begdaş, "Kimse demesin, 'Kalkacaklar.' Çadırın etrafını kalıcı olarak yapacağız. Kar, çamur demeden çocuklarımız gelene kadar bu çadırı kaldırmayacağız. Oğlum buradan gitti, buraya gelecek." diye konuştu.

Evlat nöbetindeki ailelerin yağmur önlemi

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:30 Kaynak: AA
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