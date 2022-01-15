EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERLE HDP'DE ÇALIŞANLAR ARASINDA GERGİNLİK - Son Dakika

DİYARBAKIR'da HDP il başkanlığı önünde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için eylem yapan ailelerle partide çalışanlar arasında gerginlik yaşandı. Araya giren polis, gerginliği büyümeden sonlandırdı.

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, 3 Eylül 2019'dan itibaren HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutmaya başladı. 866 gündür sürdürülen nöbette çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu. Sabah saatlerinde nöbete gelen aileler, HDP il binasının arkasındaki bir otomobile poşet içinde yükleme yapıldığını gördü. Bunun üzerine HDP'li yöneticilerle aileler arasında tartışma çıktı. Gerginlik polisin araya girmesiyle büyümeden sonlanırken, aileler duruma tepki gösterdi.

İki yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemine devam eden Celil Bektaş, 866 günün kendilerine 800 yıl gibi geldiğini söyleyerek, "Artık sabrımız kalmadı. Hırsız gibi arka kapıdan girip çıkıyorlar. Bize bakacak yüzleri yok demek ki. Bu ana ve babalar nereye kadar bekleyecek? Arka tarafta laf atıyorlar. Bize, 'Geçmiş olsun, bir şeye ihtiyacınız var mı?' diye sormuyorlar. HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, burada dedi ki; 'Ben senin oğlunu Mecliste gündeme getireceğim.' Ama kandırdılar. Allah korkusu olsaydı, bunu yapmazlardı. Bize laf attılar, biz de terbiyesiz olduklarını söyledik" diye konuştu.