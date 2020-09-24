Son dakika haberi... DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Evlat nöbetindeki aileye müjdeyi Bakan Soylu verdi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Fahrettin- Meryem Akkuş çiftini telefonla arayıp, 5 yıl önce İstanbul'da kaçırılıp dağa götürülen oğulları Erkan'ın, Irak'ın kuzeyinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu, Türkiye'ye getirildiğini ve kendileriyle buluşturulacağı müjdesini verdi.

İstanbul'dan geçen yıl 20 Eylül'de Diyarbakır'a gelen Fahrettin Akkuş, 2015'te Sultangazi'de, 19 yaşındayken kaçırılan oğlu Erkan için HDP il binası önünde oturma eylemine başladı. Fahrettin Akkuş'un oğlu Erkan, Irak'ın kuzeyinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Fahrettin- Meryem Akkuş çiftine müjdeli haberi telefonda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Bakan Soylu, Erkan'ın emin ellerde olduğunu belirterek, "Hayırlı olur inşallah. Hiçbir endişeniz olmasın. 24 saat telefonun ucundayım. Allah'a emanet olun. Herkese çok selamlar" dedi.

Evlatlarına kavuşacakları için mutlu olduklarını söyleyen Fahrettin- Meryem Akkuş çifti ise, "Allah razı olsun bakanım, teşekkür ederim. Allah sizi bizim başımızdan eksik etmesin. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin" diyerek teşekkür etti.

Diyarbakır'a getirilen Erkan Akkuş'un, emniyetteki işlemlerinin ardından ailesiyle buluşturulacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Akkuş çiftinin Bakan Soylu ile telefonda görüşmesi-Ailenin havalimanı önünde bekleyişi-Ailenin havalimanından ayrılışı-Genel ve detay

Haber- Kamera: Mücahit YOLCU/DİYARBAKIR,

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Kuaförden 20 bin liralık hırsızlığın şüphelisi yakalandı

ELAZIĞ'da, bir kadın kuaförü dükkanından 20 bin lira değerinde altın, mücevher ve çeşitli malzeme çalan F.A., yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir kadın kuaför dükkanında meydana gelen hırsızlık olayını aydınlatmaya yönelik çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin F.A. olduğunu belirledi. F.A. adresine düzenlenen operasyonla çaldığı 20 bin lira değerinde altın, mücevher ve çeşitli malzemeyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunu ardından adliyeye sevk edilen F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ele geçirilen malzemeler ise iş yeri sahibine teslim edildi.